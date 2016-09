Siim Kallas jätab Läänemaa valijamehed ükskõikseks (1)

Kristjan Kosk

Siim Kallas andis laupäeval intervjuu Risti tanklas. Foto: Arvo Tarmula

Reformierakonna presidendikandidaadi Siim Kallase kutsele kohtuda laupäeval lõunasöögilauas Haapsalu kultuurikeskuses vastas jaatavalt vaid käputäis Läänemaa valijamehi.

Vähese huvi tõttu otsustas Kallas laupäevase kohtumise edasi lükata. „Kõik on kuskil laiali. Ikkagi laupäevane päev ja inimestel olid plaanid selleks päevaks juba tehtud. Osa ütles, et on Eestist üldse ära sõitnud, teisel jälle muud asjatoimetused käsil. Tähtis on, et nad 24. septembril presidenti valimas kohal oleksid,” ütles Kallas Läänemaa valijameeste äraütlemise põhjuste kohta.

„Ma ei usu, et need hääled nii lihtsate asjade pärast kaduma lähevad. Pigem kaaluvad valijamehed ikka sisulisi küsimusi, mitte pole sellistes väikestes asjades kinni,” lisas Kallas.

„Uue kohtumise planeerime neljapäeva hommikuks, kuid ka see aeg on veel lahtine,” ütles Kallas.

Lääne Elu uuris valijameestelt, miks ei leidnud nad tunnikest või paari, et kohtuda inimesega, kes on vabariigi presidendi valimistel üks favoriite.

Kullamaa valijamees Einar Pärnpuu leidis, et temal on laupäevase päevaga targematki teha, kui Kallasega lõunatada. „Ajast on lihtsalt kahju,” ütles Pärnpuu.

Ehkki Kallas ütles laupäeval, et loodab valijameestega kohtuda uuel nädalal, ei olnud Pärnpuu esmaspäeva ennelõunaks veel kutset saanud. „Ega ma siis ka läheks, targematki teha,” möönis Pärnpuu.

Ta selgitas, et tema valik on Allar Jõks ja nii odavate trikkidega tema oma eelistust küll muutma ei hakka.

Martna valijamees Raimond Danilov ütles juba eelmisel nädalal, et on laupäeval Pärnus ja Kallasega ta kohtuma ei tule. Danilovi poolehoid kuulub Marina Kaljurannale.

Laupäev on aeg perele

Lihula valijamees Jaak Kastepõld ütles, et oli juba enne Kallaselt kutse saamist otsustanud laupäeva perega veeta ega hakanud enam plaane ümber sättima. Kastepõllu võimalik eelistus on Allar Jõks.

Nõva valijamees Peeter Kallas oli laupäeval välismaal ega oleks kuidagimoodi saanud kohtumisel osaleda. Peeter Kallas on ainus valijamees Läänemaalt, kes on öelnud, et toetab Siim Kallast.

Vormsi valijamees Ivo Sarapuu selgitas, et laupäeval poleks ta Kallasega kohtuda saanud. „Isiklikud põhjused,” ütles ta. Sarapuu ei hinnanud eriti suureks võimalust, et ta uuel kutsel Kallasega kohtuma läheb. „Tööd on nii palju ja mingid valikud tuleb teha,” möönis Sarapuu. Kellele annab Sarapuu oma hääle, ei soovinud ta öelda.

Haapsalu valijamees perearst Helle Saarsoo ütles, et temale tuli kohtumise tühistamine halva uudisena. „Eks ikka olen pettunud, olin oma asjatoimetused nõnda sättinud, et saaksin laupäeval minna,” selgitas Saarsoo. Kui Kallas peaks soovima valijameestega mõnel hommikul uuesti kohtuda, siis on Saarsoo osalemine küsimärgi all. „Mul tulevad juba hommikuti patsiendid,” ütles perearst. Saarsoo on öelnud, et toetab esimeses voorus Mailis Repsi ja teises Kallast.

Noarootsi valijamees Vladimir Belovas ütles, et ta oleks saanud laupäeval Kallasega lõunatada küll. Kas oleks Belovas valmis kohtuma Kallasega ka mõnel teisel ajal, ei osanud ta öelda. „Ma pole veel nädala plaani teinud,” ütles Belovas. Belovas ei öelnud, kellele kavatseb oma hääle anda. „Volikogu annab mulle instruktsioonid 23. septembril,” täpsustas Belovas.

Haapsallu liiga pikk tee

Ridala valijamees Toomas Vallimäe selgitas, et tema oleks hea meelega kohtumisel osalenud. „Saatsin talle ka sellekohase kirja,” ütles ta. Vallimäe lisas, et kui uues kohtumise ajas kokku lepitakse, kavatseb ta seal osaleda. Vallimäe hääletab valimiskogu esimeses voorus Mart Helme poolt. Kui Helme teise vooru ei pääse, siis Kaljuranna poolt.

Hanila valijamees Olavi Vainu põhjendas kutsest loobumist koduste põhjustega. „Nädalvahetused on just need ajad, mil saan kodus sügistöid teha,” ütles Vainu. Ta lisas, et Virtsust Haapsallu ja tagasi on umbes 150 km, nii pika maa läbimine pole seda väärt. „Ei kohtu ma ei Kallase ega ka ühegi teise kandidaadiga,” jäi Vainu endale kindlaks. Oma eelistust ta avaldada ei soovinud.

Kurioosne lugu juhtus aga Lääne-Nigula valijamehe Andres Kampmanniga, kes läks laupäeval Kallase kutsel kultuurikeskusse, kuid leidis eest tühja saali. „Ma küll ei olnud kindlat jah-sõna öelnud, kuid eeldasin, et kui mulle on kolmel korral saadetud meeldetuletuskiri, siis teavitatakse mind ka kohtumise ärajäämisest,” oli Kampmann pettunud. Ta lisas, et uuele kohtumisele ta minna ei kavatse. „Ei ole aega.” Kampmanni hääl esimeses voorus läheb Kaljurannale. Olenevalt sellest, kes pääsevad teise vooru, ei välistanud Kampmann ka hääle andmist teda pika ninaga jätnud Kallasele.

335 valijameest kogunevad riigipead valima 24. septembril Tallinnasse Estonia kontserdisaali.