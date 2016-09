Teatejooks kogus kahe liikumisvõime kaotanud tüdruku raviks Haapsalus 3400 eurot

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Pool kogutud rahast läheb Kertu aitamiseks. Foto korraldajad

Tänavuse üle-eestilise laste Teatejooksuga koguti 3400 eurot 6-aastase Kertu ja 4-aastase Uljana ravi toetuseks Haapsalu taastusravihaiglas.

Teatejooksu üks eestvedajatest Erik Pallase tänab kõiki, kes eesmärgile kaasa aitasid. „Täname tuhandeid tublisid lapsi, kes heategevuse nimel maikuus jooksma tulid, ning kõiki lahkeid inimesi, kes annetasid numbrile 900 7777 helistades 7 eurot. Tänu teile saavad armsad Kertu ja Uljana Haapsalus täiendavat teraapiat, mis nende taastusraviks ja arenguks on väga vajalik,“ lausus Pallase.

Teatejooksuga kogutud annetused jagunevad pooleks – nii 6-aastase Kertu kui ka 4-aastase Uljana ravi toetuseks läheb kummalegi 1700 eurot. Kertu sündis tugevalt enneaegsena lausa kaks ja pool kuud enne tähtaega. Tema kõndimist takistab alajäsemete spastilisus, mistõttu ta vajab liikumiseks nii tugiortoose kui ka kõnniabivahendeid. Uljana on aga sünnijärgse trauma tagajärjel spastiline – see tähendab, et tema lihased on kanged ning lihastoonus on nii kõrge, et liikumine on raske. Annetuste abiga soovisid mõlema lapse pered saada lastele spetsiaalsed taastusravi-jalgrattad, mille abil saab arendada jalgade liikuvust.

Kertu ja Uljana lugusid saab lugeda kodulehel www.teatejooks.ee/toeta.html. Liikumisvõime kaotanud laste ravi Haapsalu neuroloogilises rehabilitatsioonikeskuses saab toetada, helistades aastaringselt avatud heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot).

Teatejooksu suurtoetaja AS Kalev viib koostöös Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskusega läbi täiendava heategevuskampaania, mille raames läheb kõigilt septembris ja oktoobris ostetud Mesikäpa kaubamärki kandvatelt toodetelt 2 senti liikumispuudega lastele, et toetada nende raviks vajalike ortooside soetamist.

Teatejooks on Eesti suurim laste- ja noortespordiüritus ning ühtlasi suurim üritus, kus lapsed ise annavad oma panuse heategevuse heaks. Üheteistkümnendat korda toimunud laste heategevussündmusel osales tänavu rekordiliselt üle 9500 lapse korraga 21 Eesti paigas: Tallinnas, Elvas, Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kuressaares, Kohtla-Järvel, Kärdlas, Narvas, Otepääl, Paides, Raplas, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Sillamäel, Tartus, Toilas, Valgas, Viljandis ja Võrus.

Teatejooksu korraldab spordivõistluste korraldamise ja sportlaste esindamisega tegelev MTÜ Tallinnmeeting.