Postimees: Tarankov võidi tappa aeglaselt

Nikolai Tarankovi mõrvapaik. Foto politsei

Nikolai Tarankovi mõrvapaigal avanenud vaatepilt jätab üles võimaluse, et tapja ja ohver pidasid maha võitluse elu ja surma peale või tapeti ristiisa väga aeglaselt, kirjutab Postimees.

Mõrvapaigal uurijaile avanenud vaatepilt – verejäljed mitmel pool – jättis kõik otsad lahtiseks. Kindel on, et tulistatud on kohapeal ja Tarankovi tabas kuul pähe. Kuid on ka võimalus, et kuriteo ajal lasti käiku külmrelv.

Selle võimalusega arvestavad vähemalt Tarankovi kolleegid, kes ei välista võimalust, et nii võidi ristiisalt üritada teada saada ühiskassa peidiku asukohta. Ühiskassa sisaldab eeldatavasti sadade tuhandete eurode väärtuses raha.