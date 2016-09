Maavalitsus müüb konfiskeeritud autot 60-eurose alghinnaga

Tarmo Õuemaa

Konfiskeeritud Žiguli. Foto Lääne maavalitsus

Lääne maavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel konfiskeeritud sõiduauto Žiguli 21063. Müügiks alghind on 60 eurot. 1988. aastal ehitatud auto ei ole küll sõidukorras.

Lääne maavanem Neeme Suur ütles, et maavalitsuse ülesanne on müüa sõidukeid, mille kohus on omanikelt konfiskeerinud.

Oksjonile pandud Žiguli võeti omanikult, kes juhilubadeta sõitis sellega juunikuus Lääne-Nigula vallas Kõnnu-Vidruka teel. Juht oli varem sõiduki juhtimiselt kõrvaldatud 24. oktoobril 2014.

Kirjalike pakkumiste tähtaeg on 28. septembril kell 10.