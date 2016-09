Haapsalus hakatakse müüma Tallinna ühistranspordi kaarti

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Tallinna ühistranspordi roheline kaart tuleb müügile Haapsallu Lääne maavalitsuse ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse koostöö tulemusena on alates septembrist võimalik osta Tallinnas ja Harjumaal kasutusel olevat elektroonilist kontaktivaba ühiskaarti (tuntud ka kui roheline kaart), millega saab soodsamalt sõita Haapsalu-Keila-Tallinna bussiga.

Ühiskaarti on võimalik kasutada pileti eest tasumisel kaugbussiliinil nr 149 Haapsalu-Keila-Tallinn. Tegemist on avaliku bussiliiniga, mida tellib Harjumaa Ühistranspordikeskus. Liin nr 149 väljub tööpäeviti Haapsalust kell 5.30 ja Tallinnast (Balti jaamast) kell 16.50 ning peatub kõigis marsruudile jäävates peatustes Läänemaal. Kasutades kaardile laetud raha, on pilet 20% soodsam võrreldes sularaha eest ostetud piletiga. Näiteks pilet Haapsalust Balti jaama maksab Ühiskaardiga tasudes 4.08 eurot (tavahind 5.10 eurot). Igapäevaselt sõitjatele on kasutusel ka elektroonilised 30 päeva perioodikaardid, mida on samuti võimalik osta Haapsalu postkontorist ja internetist www.pilet.ee lehelt.

Liin nr 149 on käigus alates 1. märtsist 2014 ja selle kasutamine läänlaste hulgas on vähene. Seetõttu kaalub Harjumaa Ühistranspordikeskus liini teenindamise lõpetamist Läänemaa osas. „Loodame, et Ühiskaardi soetamise võimalus aitab kaasa läänlastest reisijate arvu suurendamisele“, selgitas maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Merle Mäesalu uue algatuse juurutamist.

„Ühiskaardi ostmisvõimalust Läänemaal taotles Lääne maavalitsus eesmärgiga meelitada reisijaid rohkem kasutama liini nr 149. Antud liiniga saavad läänlased sõita tööpäeviti Tallinnasse kella 7.32 ja õhtul tagasi ning sel on soodne pilet. Liin erineb tavapärastest bussiliinidest, kuna sellega saab sõita Keilasse ja Tallinnas Haabersti, Vabaduse väljaku, Viru ning Balti jaama peatustesse. Bussiliin pakub Lääne-Nigula vallas Haapsalu-Keila maantee läheduses elavatele elanikele lisasõiduvõimalust Haapsallu ja Keilasse-Tallinnasse,” rääkis ta. Liini nr 149 sõiduplaaniga saab tutvuda riiklikus ühistranspordiregistris www.peatus.ee.