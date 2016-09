EPL: Keskerakond võib garantiikirja tõttu peakontorist ilma jääda

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Jaanus Karilaid lubas asja tõsisemalt ette võtta pärast presidendivalimisi. Foto Arvo Tarmula

Möödunud nädalal seati Harju maakohtu määrusega Keskerakonna Toompeal asuvale peakorterile 800 680 euro suurune kohtulik hüpoteek, kirjutab Eesti Päevaleht.

Kuigi reklaamiärimees Paavo Pettai firmale OÜ Midfield antud garantiikirjad, mille allkirjastas 2014. aastal Keskerakonna toonane peasekretär Priit Toobal, pole veel erakonnale rahalisi nõudmisi toonud, siis näitavad vaidlused Eesti kaubandus-tööstuskoja arbitraažikohtus ning Harju maakohtu määrus, et Pettai on garantiikirjad käiku andnud, kirjutab leht. EPLi andmetel andis Pettai garantiikirjadest tulenevad nõudmised sisse juba juulis ja vaidlused arbitraažikohtus toimusid augustis. Keskerakond arutas kriisikoosolekul garantiikirjadega seonduvat septembri alguses.

"Nüüdseks on selge, et nendel garantiikirjadel on selge sisu ja reaalne nõue rahale,” ütles Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid.

Kohtumäärusest ilmnes, et OÜ Midfield esitas Eesti kaubandus-tööstuskoja arbitraažikohtusse hagi kunagise peasekretäri Priit Toobali allkirjastatud garantiikirjade alusel ja nõuab Keskerakonnalt garantiinõude täitmist. Samuti selgus kohtumäärusest, et Toobal andis garantiikirju 40 000 euro võrra rohkem, kui on varem ajakirjanduses kajastatud ehk kokku 730 000 euro eest.

Määratud hüpoteek on otseselt seotud OÜ Midfield arbitraažikohtusse esitatud nõudega ja kui seal rahuldatakse nende nõue Keskerakonnale, siis on Midfieldil õigus paluda sundtäitmist ning see tähendab, et Keskerakonna kontoriruumid pandaks müüki ja nende eest kaetaks võlg Midfieldile.

Karilaid lubas asja tõsisemalt ette võtta pärast presidendivalimiste lõppu, kuid tema sõnul võib probleemi tõttu järgmisi jõulisi liigutusi oodata juba eeloleval pühapäeval või esmaspäeval.