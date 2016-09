Endel Susi: keda valida presidendiks?

Endel Susi

Kõik kandidaadid on väärikad ja saaksid presidendi ülesandega suurepäraselt hakkama, kuid mina nende hulgast kedagi ei valiks. Miks?

Väärikaim oleks Siim Kallas, aga tema puhul räägitakse palju kolisevatest ämbritest. Täpset tõde teavad vähesed. Mart Helme on otsekohese ütlemisega rahvamees. Teda on meedia siiski liialt negatiivses valguses harjunud näitama.

Marina Kaljurand? Mul oli merekoolis sõber Genka, Peipsiäärsete vanausuliste järeltulija. Kuigi nad olid saanud sajandeid tagasi meilt varjupaiga, suhtuvad nad endiselt meisse mitte kõige sõbralikumalt. Genka ütles, et löömingud eesti poistega olid neil sagedased. Meil on vanasõna, et toida hunti palju tahad, ikka vaatab metsa poole. Võtame jalgpalluridki, Eesti koondislased räägivad kõik puhast eesti keelt. Pange teinekord tähele, kui on võistluse algul hümni laulmine, kes neist laulab! Nii võib olla ka nende Komarovka küla järeltulijatega, hing kisub ikka omade poole.

Allar Jõks. Tubli ja aus jurist. Aga poliitiline kogemuspagas kesine. Juristidest oleks parim valik Aivar Pilv. Rahvusvahelise kogemusega asju sirgeks rääkimise oskusega. Kindlasti oleks musta hobusena tulnud kõne alla nii Indek Neivelt kui Alar Karis, kuid nemad ei võtnud pakkumist vastu. Akadeemilisest ringkonnas on kindlastui teisigi võimekaid kandidaate nagu Tartu ülikooli rektor Volli Kalm, kelle juhtimisel ülikool näitab maailma ülikoolide pingereas pidevat edasiminekut. Ülikooli rektorid on teisteski riikides edukalt riiki juhtinud.

Mõni sõna ka valijamestest, neist keda paremini tunnen. Raimond Danilov on selline tuntud inimestele külje alla pugev jutumees. Olin juhtinud maakonna Rahvaliitu 8 aastast, kui valiti EKRE maakonna juhiks. Martnas oli valitud osakonna juhiks Danilov. Kohtusime Aafrika pubis. Mees võttis taskuplokki ja pastaka välja ja palus mul dikteerida edasised ülesanded. Algul mõtlesin, milline uus tase noorte hulgas, varem polnud keegi mult palunud midagi dikteerida. Edasise asjaajamise käigus selgus, tühikargaja, isegi liikmemaksu ei suutnud tasuda, muust tegevusest rääkimata. Kuluaarides soovitasin ta erakonnast välja arvata. Aga Martna mehed olid vastu, noor mees ehk saab veel asja. Saigi, nagu ka pidev töökohtade vahetus. Usun, et tulevikus Kajurand tabab ära kellega tegemist Mis puutub tõrvikutega rongkäikkudesse. See on olnud Eesti vabadust sümboliseeriv Jüriõõ ülestõusu algatus. Selle ettevõtmise eiramine kellegi poolt oleks ohtlik meie iseseisvusele.

