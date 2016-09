Neljapäeval oodatakse Haapsalu raudteejaamas rongi (6)

Foto: Arvo Tarmula / ARHIIV



Neljapäeval, 22. septembril kogunevad Haapsalu raudteejaamas taas rongiootajad, et meenutada 21 aasta tagust aega, mil Haapsallu saabus viimane reisirong. Sel korral on kaasatud ka Lääne maavalitsus ning tutvustatakse Riisipere–Haapsalu–Rohuküla raudtee teemaplaneeringut. Kell 17.30 algab filmiõhtu, kus näidatakse nõukogude kinoklassikasse kuuluvad filmi „Jaam kahele“, millele teeb sissejuhatuse Peeter Simm.



Rongiootajate sõpruskond koguneb Haapsalu raudteejaama rongi ootama kuuendat korda. Kogunemine toimub alati 22. septembril, sest täpselt sel päeval 1996. aastal jõudis Haapsallu viimane reisirong.



Sel korral on päevakorras ka Riisipere–Haapsalu–Rohuküla raudtee teemaplaneering, mille Lääne maavanem võttis vastu 29. juulil. Läinud neljapäeval lõppes planeeringu avalik väljapanek.

Kell 16 annab maavanem Neeme Suur ülevaate maavalitsuse tegemistest raudtee taastamisel ja planeeringute projektijuht Liis Moor tutvustab vastuvõetud planeeringut.

Kell 17.30 algab filmiõhtu, kus linastub Eldar Rjazanovi omaaegne menufilm „Jaam kahele“, peaosades Ljudmilla Gurtšenko ja Oleg Basilašvili. Filmile teeb sissejuhatava eelhäälestuse filmilavastaja ja õppejõud Peeter Simm.



Rongi ootamise üritus on kõigile huvilistele tasuta. Et „ootamine“ oleks mõnusam, paluvad korraldajad kaasa võtta piknikukorvid ja sooja joogi.





Aita Mölder,

rongiootajate sõpruskonna eestvedaja