Lõhkekeha leiust tuleb kohe leiukohas teada anda

Lääne Elu

Möödunud aasta suvel Vormsis leitud lõhkekeha. ARHIIV

Ilmad lähevad jahedamaks, aga kaunis kodumaises looduses tasub käia igal ajal, samuti pole ammendunud sügisene seene- ja marjasaak. Eesti metsades leidub rohkesti endiselt ohtlikke sõjast jäänud lõhkekehi ning päästeamet tuletab meelde, et leitud lõhkekehast tuleb kohe teada anda numbril 112. Kui vähegi võimalik, võiks leidja jääda demineerijaid leiukoha juurde ootama, kui see pole võimalik, tuleb leiukoht üles märkida ja tähistada.

„Tänapäeva nutitelefonid võimaldavad võtta GPS-koordinaate, mida siis võikski teha ja edastada need häirekeskusele. Lisaks tuleb leiukoht kuidagi tähistada, näiteks maapinnast kõrgemale puu külge midagi kinnitades, ja anda siis teada, kuidas täpselt koht märgistati,“ rääkis Põhja-Eesti pommigrupi juhataja Raido Taalmann. Vastasel juhul võib lõhkekeha leidmine võtta väga palju aega.

Lõhkekehad võivad olla väga erineva suuruse ja kujuga. Demineerijad panevad südamele, et lõhkekeha leidnud inimene ei pea määrama, kas tegemist on granaadi, miini või mürsuga, sest see on demineerijate ülesanne. Oluline on, et kahtlast eset mitte mingil juhul ei liigutataks ega transporditaks ning seda eelkõige leidja enese kaitseks. Demineerijad ei väsi kordamast, et leitud lõhkekehast tuleb anda teada kohe, mitte pärast koju jõudmist, ning teatada kindlasti just häirekeskuse numbril 112, mitte näiteks päästeameti üldnumbril või midagi muud sarnast.

„Kui jätta metsa all vedelevast lõhkekehast teatamata, jääb võimalus järgmisel leidjal ehk mitte kõige arukamaid otsuseid teha, mis võivad lõppeda väga halvasti. Häirekeskuses küsitakse teatajalt lisaküsimusi, mis on demineerijatele olulised, samuti antakse käitumisjuhiseid,“ selgitas Taalmann.

Kõik lõhkekehad on toodetud sõjapidamise eesmärgil ning mõeldud tapmiseks, vigastuste või suurte purustuste tekitamiseks. Üheskoos saame Eesti metsad neist ohtlikest sõjajäänukitest puhtaks.

Juhised, kui leiate lõhkematerjali ja lahingumoona:

• ärge puudutage seda

• ärge kasutage selle lähedal lahtist tuld

• eemalduge leiukohast

• teatage leiust häirekeskust telefonil 112

• kui võimalik, piirake ala ja tähistage oht

• olge abijõududele telefonitsi kättesaadav

• teavitage läheduses viibijaid võimalikust ohust

• kui leiate metsast piirdelindiga või muul viisil tähistatud ala, ärge sisenege sellesse

Mari Rebane,

päästeameti pressiesindaja