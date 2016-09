Lihula läheb homsest loodusfilmide lainele

Tarmo Õuemaa

Homme avatakse Lihulas 14. Matsalu loodusfilmide festival, mille rõhk on seekord mere ja kliimamuutustega seotud filmidel.

„Merefilme on päris palju, sest on merekultuuriaasta,” ütles festivali peakorraldaja Silvia Lotman (pildil). „Väga jõuliselt on tulnud ka kliimamuutuste teema. Eks need ole üldiselt aktuaalsed.”

Silvia Lotman kannab festivali direktori tiitlit esimest korda. „See tiitel on mul aasta algusest, aga tegelikult korraldame festivali ikka Tiit Mesilaga koos,” ütles Lotman, kes on varem olnud festivali juures projektijuht ja meediasuhete korraldaja.

Festivalil on traditsiooniliselt kaks võistlusprogrammi – „Loodus” ning „Inimene ja loodus”. Võistlusprogrammidesse valiti 30 filmi, aga väljaspool programmi linastub veel 80 filmi. „Saadeti ligi 900 filmi. Ma ise ei ole neid kõiki jõudnud vaadata, aga kaks inimest on need kõik läbi vaadanud,” ütles Silvia Lotman.

Žüriisse kuuluvad Billi-Jean Parker Lõuna-Aafrika vabariigist, Mati Kaal, Lennart Lennuk, Derek Kiklenny-Blake Suurbritanniast, Viola Salu ja Tõnu Talpsep. „Pool žüriid valib looduse programmi paremad ning teine pool inimese ja looduse programmi võitjad. Koos selgitatakse peaauhinna saajad,” ütles Silvia Lotman.

Festival avatakse ametlikult kolmapäeval kell 18. Avafilm on Eesti loodusfilm „Habras maailm” soodest. „Laiema publiku ees on see esilinastus,” ütles Lotman.

Neljapäevast laupäevani jooksevad filmid Lihulas hommikust õhtuni, kuni laupäeva õhtul kell kuus kuulutatakse välja võitjad. Pühapäeval saab võidufilme uuesti vaadata.

„Mulle isiklikult läks kõige rohkem korda Kanada film „Revolutsioon”, mille peategelane on haisid filminud režissöör. Film jutustab sellest, kuidas on kliimamuutus haisid mõjutanud ja peategelasest sai kliimamuutuste vastu sõdiv aktivist,” rääkis Silvia Lotman. „Väga põnev oli ka „Nende kirg – planeet”, milles jutustavad loodusfilmitegijad ise oma lugusid.”

Haapsalus näeb Matsalu festivali filmiprogrammi Iloni Imedemaal. Neljapäeva hommikul on Haapsalu kultuurikeskuses kooliõpilaste seanss Hispaania filmiga „Elumeri”, mida tutvustab merebioloog ja žürii liige Lennart Lennuk.