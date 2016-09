Haapsalu täiskasvanute gümnaasium – lõpetad ära, oled võitja! (2)

Haapsalu täiskasvanute gümnaasiumi välja pandud koolialguse kohvrike elustiili maratoni loosis. Foto: Egon Erkmann

Septembris alustas Haapsalu täiskasvanute gümnaasiumis õppimist ligi 40 uut täiskasvanud õpilast. Järgmised kaks aastat on kool osaline täiskasvanud õppijatele suunatud programmis “Teisel ringil targaks”, mis aitab taasleida tee hariduse juurde.

“Teisel ringil targaks” (TERITA) on teavituskampaania, mille kaudu kutsutakse põhi- ja keskhariduseta inimesi täiskasvanute gümnaasiumisse õpinguid lõpetama. Üle Eesti osaleb projektis 16 kooli. Kampaaniat korraldab ETKA Andras Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames.

Lõpetamata haridus annab elus otseselt või kaudselt tunda, piirates näiteks töökoha valikut. Seevastu lõpetatud keskharidus avab tee kõrgharidusele, mis on paljude ametite eelduseks. Kuid esmalt annab kooli lõpetamine rahulolutunde ja eneseusus õppijale endale. Või nagu kirjutas üks Haapsalu elustiili maratonil kooli kontrollpunkti läbinu: lõpetad ära, oled võitja!

Haapsalu täiskasvanute gümnaasium pakub Läänemaal väga paindliku õppimisvõimalust pere ja töö kõrval.

“Aasta-aastalt on õppetöö meie koolis muutunud õpilasele sõbralikumaks ja paindlikumaks. Vajaduse korral on võimalik õppida üksikainete kaupa ning aasta jooksul valmistuda riigieksamiteks,” ütles direktor Vladimir Padama.

Õppetöö toimub põhikoolis kolmel päeval ja gümnaasiumis kahel päeval nädalas. Üha rohkem kasutatakse e-õppe võimalusi.

“Noortele emadele pakume koolipäevaks tasuta lapsehoidu,” viitas Padama TERITA projektis osalemisega avanevale lisavõimalusele.

Projekt “Teisel ringil targaks Läänemaal” tõi kooli uued ametid. Õpilaste tugiisikuna asus tööle Maarit Vikman ja haridustehnoloogina kooli vilistlane Egon Erkmann.

Kuigi kool on juba alanud, saab õppimisega endiselt liituda. Lutsu “Kevades” jõuab Arno kooli hilinemisega, kuid lõpetab kevadel ikkagi klassi. Täiskasvanute gümnaasiumis on see võimalik endiselt — ei jõudnud kooli 1. septembriks, tule täna; ei jõua täna tulla, tule homme. Koolis saad sättida õppimist nii, et see ei sega su elu, vaid täiendab seda.

Haapsalu täiskasvanute gümnaasium asub Haapsalus Kuuse 1, põhikooli kõrval asuva hosteli 2. korrusel. Infot kooli kohta saab telefonil 473 5654 ja kooli kodulehelt või Facebooki lehelt.

Egon Erkmann