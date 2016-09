EKRE puksib Danilovi Martna volikogust välja

Kristjan Kosk

Aprillis Martna volikogus oma volitused peatanud Merilin Saska (EKRE) saatis laupäeval volikogule avalduse, milles palus oma volikoguliikme staatuse ennistada 23. septembrist.

Täpne ajastus volikokku naasta vahetult enne presidendivalimisi, värskelt skandaali sattunud Raimond Danilovi (pildil) asemele, andis põhjust spekulatsioonideks.

Martna volikogu esimees Ene Pallas ütles, et tal on kahju, et just Martna on musta poliitilisse mängu nii jõuliselt kistud.

Vabariigi valimiskomisjon selgitas, et kuna Saska oli oma volitused peatanud tähtajaliselt, peab ta volikokku naasmiseks ootama 9. jaanuarini. Just nii kauaks soovis Saska oma volitused peatada.

Danilov, kes pääses volikokku Saska asendusliikmena ja kes valiti Martna valijameheks, arvas, et ilmselt tahab EKRE talle „ära teha”, kuid see takerdus teadmatuse taha. „Ega ma ka enne teadnud, kuidas liikmete vahetamine täpselt käib,” ütles ta.

„Mina jätkan Martna volikogus 9. jaanuarini ja lähen laupäeval ka presidenti valima,” ütles Danilov.

„Selle plaani taga ei pruukinud olla üldse mitte Helmed, vaid pigem EKRE Läänemaa ringkonna esimees Hardi Rehkalt,” lisas Danilov.

Rehkalt ütles end juba ammu teadvat, et Saska kavatseb volikokku naasta. Selle, et tegemist oleks EKRE või tema isikliku plaaniga kuidagi presidendivalimistel häälte arvuga manipuleerida, lükkas Rehkalt ümber. Saska mobiiltelefonile esmaspäeval keegi ei vastanud.