Arstid tegid hoiatusstreigi puhul ühispildi

Kristjan Kosk

Läänemaa haigla arstid ja õed kogunesid streigi puhul haigla trepile ühispildile. Foto: Arvo Tarmula

Läänemaa haigla arstid tegid täna hommikul kell 9 hoiatusstreigi puhul haigla trepil ühispildi.

Arstid ja õed hoidsid käes paberit, millel seisis: „Tervis on kallis! 20. septembril toimub tervishoiutöötajate hoiatusstreik, millega nõutakse tervishoiu rahastamise suurendamist, et patsiendid saaksid vajalikku ravi.”

Eesti õdede liidu Läänemaa piirkonna juht Tatjana Otlot selgitas, et streigi eesmärk on juhtidatähelepanu meditsiini alarahastusele ja pikkadele ravijärjekordadele. Seda, kas striegist kasu ka on, Otlot öelda ei osanud. „Kuidagi peame ju probleemidele tähelepanu juhtima,” lisas ta.

Pärast pildistamist läksid arstid oma kabinettidesse ja personaliruumi. Patsientide vastuvõtmist alustati uuesti kell 10. Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond ei streikinud ning keegi abita ei jäänud.

Eriarstid ütlesid, et olid patsientidele teatanud, et vastuvõttu streigi ajal ei toimu.

Täpselt kell 9 astus Läänemaa haigla uksest sisse 79aastane Jelena Tsubera, kes tuli arstile näitama oma viga saanud kätt. Arstide streigist tema teadlik ei olnud. „Tulin Taeblast bussiga ja nüüd pean ootama,” ütles Tsubera. Tema vastuvõtuajaks oli märgitud 10.20.

Haapsalu perearstikeskuse välisuks oli lukus. Uksel oli silt, mis viitas, et patsientide vastuvõtt algab kell 10.

Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus hoiatusstreigis ei osalenud.

Hoiatusstreigis osalesid kümned haiglad üle kogu Eesti.