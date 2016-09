Veterinaaramet on Uuemõisa kassimammi ees jõuetu

Lemmi Kann

Kassipojad loomade varjupaigas. Uuemõisa kasse ootab samuti sõit varjupaika. Foto: Arvo Tarmula

Läänemaa veterinaarkeskuse peaspetsialist Tõnu Erik ütles, et veterinaar- ja toiduamet (VTA) ei saa Uuemõisa kassimammi asjus midagi ette võtta.

Lääne Elu kirjutas augusti alguses, et Uuemõisa Kaare tänava kortermaja elanikud on üle kümne aasta hädas majanaabriga, kes kogub kasse ja prügi. Kohapeal käis isegi loomakaitse liidu juht Heiki Valner. Kuigi tal oli korterivaldajaga eelkokkulepe, jäi uks loomakaitsjate ees suletuks. Seepeale tegi liit avalduse VTA-le, kus hakati vastavalt protseduuridele asjaga tegelema. Praegu on selgunud, et ka VTA on kassimammi ees jõuetu.

„Me saatsime talle kohe tähitud kirja, et kutsuda ta meie juurde vestlusele,” selgitas Erik augustis Lääne Elule. Tähitud kirja ei õnnestunud adressaadile kohale toimetada, seega jõudis see hiljuti Eriku kätte tagasi. Erik nentis juba augustis, et ilmselt jääb see vaid protseduuriliseks ja formaalseks tegevuseks, sest oli teada, sh Ridala vallavalitsusele, et proua näeb maailma kaaskodanikest veidi erinevalt.

Erik on selle aja jooksul korduvalt käinud ka Kaare tänava maja juures, kuid loodetud juhuslikku kohtumist kassi­mammiga pole olnud ja tema uks on endiselt suletud. „Naabritega olen rääkinud ja nad on öelnud, et ega te sinna sisse saa. Pole keegi saanud, ei saa ka teie,” rääkis Erik.

Sellest hoolimata on Erik seisukohal, et asi vajab lahendamist. „Peab kuidagi proovima kaasata vallavalitsuse, aga ega nemadki kinnisest uksest sisse saa.”

Ridala vallavalitsuse registripidaja-referent Kaire Viiluste ütles Lääne Elule, et vald saaks midagi ette võtta siis, kui keegi majaelanikest vallavalitsusele asja kohta kirjaliku teate teeks. „Sellest majast ei ole mitte keegi meie poole pöördunud,” ütles Viiluste.

Erik, kes on viimastel nädalatel peaaegu iga päev käinud kassimamma majas, selgitas, et naabrite sõnul on kassimammil nii „selgemaid kui ka mitte nii selgeid päevi” ja maja koridor haiseb endiselt kassikuse järele nii nagu ennegi. „Aga ju siis on majaelanikud sellega harjunud,” arvas Erik.