Läänemaa rannakalurid saavad hakata raha taotlema

Tarmo Õuemaa

Läänemaa rannakalanduse selts võtab sel nädalal vastu kalandusega seotud projektitaotlusi. Jagamisele läheb esimene 676 000 eurot enam kui kahest miljonist, mis siin uue, 2016.–2019. aasta strateegia põhjal jagatakse.

„Praegu käib usin toimetamine. Tuuakse taotlusi üle vaadata, küsitakse ja päritakse. Geograafiliselt on taotlejaid ühendust võtnud igalt poolt maakonnast,” ütles seltsi tegevjuht Margus Medell.

2016. aasta taotlusvoorus on Läänemaa kalanduspiirkonna kaluritele, omavalitsustele ja MTÜdele jagada 676 470 eurot, mis jaguneb viie tegevussuuna vahel.

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamiseks läheb 202 941 eurot.

Sama palju antakse ka kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise projektidele.

Majandustegevuse mitmekesistamiseks on ette nähtud 182 647 eurot.

Uus on see, et kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise projektidele jagatakse 20 294 eurot.

Esimest korda antakse raha ka kalandus- ja merendus­traditsioonide edendamiseks ja sotsiaalse heaolu uuendamiseks – 67 647 eurot.

„Praegu on juba kindel, et sadamatele tuleb taotlusi rohkem, kui raha on jagada. Kalatöötlejad on samuti aktiivsed,” ütles Medell.

„Praegu teeb natuke muret kalandustraditsioonide rahajaotus. See on uus, paistab, et keegi ei tea täpselt, kuidas ja mida sealt taotleda,” märkis ta. „Seal pole miski otseselt keelatud, mis on kalandus- ja merendustraditsioonide säilitamise ja arendamisega. Saab küsida ka investeeringuiks. Soovitan igal juhul proovida,” sõnas ta.

Medell soovitas ühendust võtta neilgi, kellel projekti ei ole, kuid on idee.

Ühtekokku on Läänemaa rannakalanduse seltsil 2019. aastani euroraha jagada 2,245 miljonit eurot.