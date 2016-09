Kairo Kivi on kardisõidus Eesti meister

Toimetanud Urmas Lauri

KZ2 Eesti meister Sten Dorian Piirimägi (nr 237). Foto: Tõnis Krikk

Kaheksaetapiline Eesti meistrivõistluste sari jõudis laupäeval Põltsamaal lõpule. Läänlane Kairo Kivi oli Rotax Senior-klassis meistritiitli juba kindlustanud ning startis kiiremas KZ2-klassis.

Kuningamäe kardirajal osales kokku 99 võistlejat. Läänemaalt läksid rajale Kairo Kivi KZ2-klassis ja Robin Särg klassis Mini.

Cadet

Cadet-klassis küll meistrivõistluste arvestust ei peeta, kuid üksjagu põnevust jagub siingi. Hooaja vältel enamikul etappidel parim olnud Eric Markus Jaanimetsa pidi Kuningamäe kardirajal juba teist võistlust järjest tõsist vaeva nägema konkurent Tanel Karu rünnakute tõrjumisega.

Eelmisel etapil mõlemas – nii klassides Cadet kui ka Micro – võistlenud Jaanimets tuli seekord rajale ainult Cadet-klassis. Ilmselt tulevaks hooajaks lõplikult Micro-klassi üle koliv Jaanimets võttis Põltsamaal aga lõpuks siiski kindla võidu.

Micro

Ehkki enne viimast etappi oli meistritiitli saatus lahtine, ei andnud Ronan Patrick Hakala konkurentidele võistlussõitudes erilist sõnaõigust. Hakala võitis Põltsamaa etapi tiimiskaaslase Ken Oskar Algre ees ning tuli sellega esimest korda Eesti meistriks.

Hooaja arvestuses lõpetas teise kohaga Oskar Männamets ning kolmas oli Mark Dubnitski. Konkurentsitihedust antud võistlusklassis iseloomustab seegi, et kui ainsana suutis sel hooajal rohkem kui ühe etapi võita Hakala (4 võitu) kõrval Algre (2 võitu), pidi viimane leppima üldarvestuses alles 5. kohaga.

Põltsamaal debüteerisid ka kaks Eesti Autospordi Liidu ja Eesti Kardiliidu laste hobikardisarja auto24 Talendid Rajale kasvandikku. Mõningale ebaõnnele vaatamata näitasid Marten Ojapõld ja Joosep Planken head kiirust ning stabiilsust. Muuseas, ka värskelt Eesti meistriks kroonitud Hakala alustas oma kardisõitjakarjääri sellest sarjast.

Mini

Klassis Mini võidutses Põltsamaal kindlalt Rimmo Kadapik. Eelmisel hooaja viimase etapi viimases kurvis tiitlilootustele joone peale tõmmanud piruett asendus Kuningamäe kardirajal võidujoovastusega, mida ei suutnud rikkuda Põltsamaal väga head kiirust näidanud kvalifikatsioonivõitja Karl Markus Sei.

Kadapiku põhikonkurent Paul Aron oli eelfinaalis neljas ning finaalis alles viies, tehes nõnda juba oma eelmise aasta rivaali Kadapiku elu mõnevõrra lihtsamaks. Kadapikule oli võit Põltsamaal hooaja viies, eelmise hooaja meister Aron suutis aga võita vaid kaks etappi. Hooaja kokkuvõttes tuli kolmandaks stabiilselt esinenud Jan Kalmet.

Klassis Mini debüteeris samuti üks tänavuse aasta Talendi-sarja kasvandik, nimelt üldvõitja Randel-Erik Evestus. Oma elu esimese võidusõidu suurepärase 7. kohaga finaalsõidu lõpetanud Evestus sõitis rajal võidu selliste kogenud võidusõitjatega nagu Robin Särg, Paul Aron ja Patrick Enok ning lõpetaski sõidu nendega koos tihedas grupis.

Rotax Junior / Senior

Juunioride arvestuses võitis Erich Kühn Kuningamäel nii kvalifikatsiooni kui eelfinaali Georg Kõssi ees. Hea tulemus oli hädavajalik säilitamaks lootust Eesti meistritiitlile. Finaalsõidus astus aga Kõss otsustava sammu ning võitis sõidu ja sellega ühes tiitli Kühni ees. Kolmas oli Simone Viidas, kellele kuulus sama koht ka üldarvestuses.

Seenioride arvestuses said viimast korda sel aastal oma paremust teineteisele tõestada Ragnar Veerus ja Mauris Põldma. Kuna juba varasemalt tiitli kindlustanud Kairo Kivi startis kiiremas KZ2-klassis, siis pidid poisid omavahel ära jagama ka viimase etapivõidu.

Ehkki Veerus oli Põldmast märgatavalt kiirem nii ajasõitudes kui eelfinaalis, läks Põldma finaali Veeruse ees juhtima. Mitu ringi kestnud rünnak lõppes Veeruse möödasõidu ning kindla võiduga. EMV arvestuses esimene Kivi, teine Veerus ja kolmas Põldma.

X30 Junior / Senior

Juunioride tiitel oli juba varem riputatud Siim Leedmaa kaela, seetõttu polnud teda ka Põltsamaal sel korral stardis. Küll aga oli lahtine teine-kolmas koht ning selle nimel asusid võistlustulle Jakob Mattias Oja ja Georg Marten Tintse.

Siiani oli kumbki sõitja saanud sel hooajal Leedmaa viie etapivõidu kõrval võidutseda vaid ühel korral. Põltsamaa parim pidi saama meister Leedmaa järel teise koha.

Kuid Oja seni ainus etapivõit pärines just Põltsamaa rajalt ning ka seekord ei jätnud ta konkurent Tintsele just palju võimalusi. Olles kiirem nii kvalifikatsioonis, eelfinaalis kui ka finaalis, kuulus talle teenitult ära EMV-arvestuse teine koht. Tintse seega üldarvestuse kolmas.

Junior-klassis tegi oma elu esimese võistluskardivõistluse neljaski Talendi-sarja sõitja. Marcel Peldese debüüt oli edukas ning tulemuseks suurepärane viies koht.

Juunioride üldarvestuse poodium on aga seda tähelepanuväärsem, et kõik kolm noort võidusõitjat on samuti omal ajal oma võistlejakarjääri alustanud Talendi-sarjast.

X30 Senior-klass pakkus aga ilmselt senise hooaja ühe ilusama võidusõidu. Pärast hooaja alguse nelja etapivõitu ja seejärel võimsaimas KZ2-klassis kätt proovinud Kaspar Korjus oli rajal tagasi. Kuid ka konkurendid polnud vahepeal puhanud, pigem vastupidi, nagu tõestas Põltsamaal Robin Vaks.

Korjus ja Vaks vahetasid ring-ringilt kohti ning kuni finišilipuni polnud selge, kes võidab võistluse. Ilmselt abistas Korjust suurem kogemus ning resultaadiks seega hooaja viies etapivõit.

Üldarvestuse parimaks tõusis aga Vaks, teine oli Gregor Jeets ning kolmas Korjus.

DD2 / Masters

DD2 arvestuses olid Põltsamaal taas rajal Jan Markus Kõõra, Raiko Annask ja Oliver Nurmik. Kõõra võitiski nii kvalifikatsiooni ja eelfinaali, kuid finaalis pidi alla vanduma lätlasele Ernests Veismanisele.

Mastersi arvestuses jäi kahjuks nägemata hooaja jooksul üheks põnevaimaks võistluspaariks kujunenud Priit Sei ja Mihkel Vaksi duell. Kuna Sei oli tiitli endale juba kindlustanud, startis ta DD2 arvestuses.

Mitmekordne Master-klassi Eesti meister Sei jahtis seega nooremate võistlejate poolt hõivatud positsioone. Suhteliselt edukalt seejuures, sest saavutas finaalis Veismanise ja Kõõra järel kolmanda koha.

KZ2

Kiireimas KZ2-klassis pakuti Põltsamaa tribüünidele kogunenud publikule sõna otseses mõttes maailmaklassi võidusõitu. Eestlaste headus on muidugi kõikjal maailmas tuttav, kuid sedapuhku tuli koguni 17 võistleja seas rajale soomlaste kardispordi au ja uhkus – CRG tehasetiimi sõitja Simo Puhakka.

Kuid olgu tiitel missugune tahes, keegi pole kaitstud värskelt KZ2-klassi Eesti meistriks kroonitud Sten Dorian Piirimäe eest. Piirimägi suutiski ajasõidus ja eelfinaalis tituleeritud soomlase selja taga hoida. Finaalis aga pidi tunnistama Puhakka paremust, kuid sedagi vaid napi 2-sekundilise kaotusega soomlasele.

Hooaja kokkuvõttes lõpetasid Piirimäe järel teise-kolmanda kohaga vastavalt Mark Villem Moor ja Mario Vendla.

Hooaja lõpptulemused

MICRO

Ronan Patrick Hakala 236 Oskar Männamets 198 Mark Dubnitski 198

MINI

Rimmo Kadapik 249 Paul Aron 223 Jan Kalmet 196

ROTAX JUNIOR

Georg Kõss 260 Erich Kühn 242 Simone Viidas 173

ROTAX SENIOR

Kairo Kivi 276 Ragnar Veerus 216 Mauris Põldma 156

X30 JUNIOR

Siim Leedmaa 261 Jakob Mattias Oja 223 Georg Marten Tintse 218

X30 SENIOR

Robin Vaks 246 Gregor Jeets 220 Kaspar Korjus 200

DD2

Francesco Gelstein 202 Ernests Veismanis 152 Jan Markus Kõõra 129

MASTERS

Priit Sei 258 Mihkel Vaks 252 Heigo Hummel 188

KZ2