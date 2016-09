EPL: merikotkas on Eesti endale tagasi võitnud

Lääne Elu

Viienädalane merikotkapoeg pärast rõngastamist kaamera jälgitavas pesas Läänemaal Saunja lahe ääres. Sinivalge rõngas paremas jalas tähistab Eestit, vasaku jala rõnga värv näitab linnu sünniaastat 2013. Foto: Urmas Sellis / ARHIIV

Eesti Päevaleht kirjutab, et 50 aastat tagasi Eestist peaaegu kadunud olnud merikotkas on jõudnud lähedale kunagise populatsiooni taastamisele.

Esimese kaitsekategooria liigile meeldib Eestis nüüd nii väga, et nad on valmis lendama toitumisaladele pikki vahemaid. Uued pesapaigad tekivad merest kaugemale ja inimasustusele aina lähemale. Häid elupaiku jätkuks ligi 200 paarile, arvukus on aga jõudnud ligi 300 paarini, kirjutab leht.

Enne inimtegevusest tingitud arvukuse vähenemist pesitses Eestis hinnanguliselt 400–500 merikotkapaari. Eestisse võiks mahtuda pesitsema 300–400 merikotkapaari, kuid nii kiiret arvukuse taastumist ei osatud ette näha.

Kotkaste tagasituleku peamine põhjus on Läänemere paranev keskkond. Lindude arvukus on kiiresti suurenenud pärast kloororgaaniliste ühendite kasutamise keelustamist.

Keskkonnamürgid pole siiski päris kadunud ja nende mõju kotkastele on tuntav praegugi. Üks murekohti on laskemoonas plii kasutamine – kotkad (aga ka inimesed) söövad seda pliihaavlitega jahitud loomadest sisse. Ka pole Eestis lõppenud jaht kotkastele, selgi aastal lasti maha üks satelliidiga varustatud kotkas.