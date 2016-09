Karoliine Loit võitis kadettide Euroopa karikavõistluste etapi, Targamaa seitsmes

Karoliine Loit poodiumi kõrgeimal astmel. Carmen-Lii Targamaa paremalt esimene. Foto Meelis Loit

Karoliine Loit (Tallinna Mõõk) võitis naiskadettide epee Euroopa karikavõistluste etapi Zrenjaninis ja tõusis sellega ühtlasi ka kadettide Euroopa edetabeli liidriks. Finaalis alistas ta itaallanna Emilia Rossatti 15:14. Eduka võistluse tegi ka haapsallane Carmen-Lii Targamaa (En Garde), kes 88 osaleja konkurentsis sai 7. koha, teatas vehklemisliit.

Alagrupis viis võitu ja ühe kaotuse teeninud Loit, alistas play-off avaringis kreeklanna Maria Kevrekidou 15:3. Seejärel võitis Loit torgetega 15:6 itaallannat Matilde Zappalortot 15:6, kuid pidi siis teise Itaalia esindaja Sara Maria Kowalczyku 15:12 paremust tunnistama.

Miinusringis alistas Loit esmalt itaallanna Matilde Barbieri 15:10, seejärel taanlanna Anne-Sofie Skaarup Jenseni 15:8 ja pääsul veerandfinaali Itaalia vehkleja Camilla Carminati 15:10.

Veerandfinaalis oli Loidi vastaseks järjekordselt Itaalia esindaja. Kohtumine Gaia Traditiga lõppes Loidi 15:11 võiduga. Poolfinaalis tuli vastaseks aga 2016.a. Euroopa kadettide meistrivõistlustel pronksmedali võitnud rumeenlanna Zsuzsa Schlier. Loit võitis taktikamänguks kujunenud kohtumise seisuga 4:1.

Esikohakohtumine itaallanna Emilia Rossattiga oli väga tasavägine. Loidi eduseisul 14:13 tehtud üheaegne torge tagas aga 15:14 matšivõidu ja väärtusliku Euroopa karika etapivõidu Loidile. #Kaks nädalat tagasi tugeval Peterburi turniiril 3. koha saavutanud Targamaa, sai samuti alagrupis viis võitu ja ühe kaotuse. Play off avaringis alistas ta kreeklanna Konstantina Nikolopoulou 15:12. Veerandfinaali jõudmiseks pidi ta järjest alistama kolm vastast: itaallanna Martina Cambria 15:13, ukrainlanna Kateryna Chorniy 15:10 ja pääsul veerandfinaali teise Itaalia vehkleja Camilla Carminati 15:10.

Veerandfinaalis pidi Targamaa vastu võtma napi 14:15 kaotuse hilisemalt teise koha omanikult itaallannalt Emilia Rossattilt.

Turniirivõit tõstis Loidi 283 punktiga naiskadettide epee Euroopa edetabeliliidriks. Talle järgnevad sakslanna Lea Mayer 264 punktiga ja rumeenlanna Zsuzsa Schlier 198 punktiga. Eesti vehklejatest on kõrgetel kohtadel veel Sandra Skoblov (Tallinna Mõõk), kes 132 punktiga on 7. ja Targamaa, kes 84 punktiga on 11. Kokku on edetabelis 459 vehklejat.

Tulemused

