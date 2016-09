Elupäästjate kangelasteod: inimesed, kes said Elupäästja medali

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Eile andsid siseminister Hanno Pevkur ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu üle päästeenistuse aumärgid. Elupäästja medaleid anti välja 17 – üks Elupäästja II klassi medal ja 16 Elupäästja III klassi medalit.

Elupäästjad

Mario-Marti Varov ja Ronaldo Juhanson, õpilased

Elupäästja III kl medal

30. mail otsustasid kolm koolipoissi pärast tunde Tõrvas asuvasse Riiska järve ujuma minna. Seal olid poisid sel aastal varemgi ujumas käinud. Pärast suplust Riiska järve lastealas otsustati pisut jalutada ja mindi lähedal asuvasse Riiska järve kaabliparki. Üks poistest otsustas ujuda kaablipargi hüppekate juurde, kuid hindas oma ujumisoskust üle ja sattus poolel teel hätta. Seda märkas kaldal olnud Mario-Marti koos Ronaldoga. Hetkegi kaotamata tõttasid nad uppumisohtu sattunule appi, kasutades selleks lähedal asuvat vesiratast, mis ei olnud õnneks lukus. Kiiresti jõuti abivajajani, kuid teda vesirattale vinnata poisid ei jõudnud ning hädaline hoidis kaldani jõudmiseni vesirattast kätega kinni.

Poiste kiire otsustamine ja tegutsemine päästis koolivenna elu. Vähimagi viivituse puhul oleks abi kohale jõudnud tõenäoliselt liiga hilja, sest abi vajanud poiss tunnistas kaldale jõudes, et oli juba väga väsinud.

Rauno Merjel ja Toomas Solovjov

Elupäästja III kl medal

14. mail toimus tulekahju kahekordses puumajas Tartumaal Teedla külas, kus kerge puudega 5-aastane poiss pani elutoas põlema riidekapi. Samal ajal magas kõrvaltoas, kus oli suitsuandur, vanem naisterahvas.

Vastasmajas tööd teinud Rauno Merjel ja Toomas Solovjov märkasid korteri akendest väljuvat suitsu, mille peale nad jooksid kohe naabermaja teisele korrusele ja sisenesid suitsu täis korterisse. Samal ajal hakkas tööle suitsuandur. Köögist leidsid nad šokis lapse, kelle viisid õue ja andsid üle kohal olnud naabritele. Seejärel tõid nad välja vanema naisterahva, kes ei saanud alguses aru, mis toimub. Rauno ja Toomas kustutasid tule mitme ämbri veega ja viskasid välja põlenud kapi tükid ning riideesemed.

Rauno ja Toomase kiire tegutsemine päästis kahe inimese elu, sest kõrvalise abita ei oleks laps ja vanainimene tõenäoliselt suutnud õigeaegselt korterist väljuda.

Rene Järvlov ja Ülle Järvlov

Elupäästja III kl medal

4. juunil Valgamaal Helme vallas Holdre külas kuulis Järvlovite pere Holdre lossi lähedal olevalt krundilt pauke. Asja uurima minnes oli näha suitsusammast ja oli selge, et tegu on tulekahjuga. Sündmuspaigale jõudes nähti leekides kõrvalhoonet ja lisaks võttis tuld eluhoone, kus teati sees elavat meest.

Koos ema Üllega äratati ja aidati majast välja meesterahvas, kes oli televiisorist spordivõistluseid jälginud ja seejuures magama jäänud. Ühtlasi võeti kaasa härra dokumendid. Kuna hoone oli juba tules, siis rohkem päästa ei jõutud. Elu on siiski kõige väärtuslikum, mida asendada ei anna. Kuna tuli võinuks levida ka teise lähedalasuva hooneni, kus oli magav puudega inimene, siis talutati ka tema igaks juhuks õue.

Järvlovite abi ei piirdunud vaid kannatanu päästmisega põlevast majast, vaid peavarju pakuti kodu kaotanud meesterahvale, kuniks härra leiab endale uue elamispinna.

Arvi Annimäe ja Toomas Tomps

Elupäästja III kl medal

14. juunil sõitis Arvi Annimäe Rakverest Haljala suunas. Haljala vallas enne Kisuvere küla märkas ta teelt välja sõitnud sõiduki jälgi ja mõni hetk hiljem võsas suitsevat sõidukit. Ta peatas oma sõiduki ja läks kohe uurima, mis oli juhtunud. Auto juurde jõudnud, sai ta aru, et on vaja kiiresti juht autost välja saada, kuna auto oli juba süttinud ja viivitamine oleks võinud lõppeda traagiliselt. Selleks hetkeks oli avariisse sattunud autost iseseisvalt välja saanud teismeline tüdruk. Auto roolis olnud kodanik ei adunud, mis toimunud oli, seega ilma kõrvalise abita ei oleks ta autost välja saanud.

Arvile ruttas appi ka teine möödasõitja Toomas Tomps, kes oli parajasti teel Haljala suunas ning märkas tee ääres peatunud sõidukit ja võsas suitsevat autot. Ühiste jõududega tõmmati leegitsevast autost välja roolis olnud inimene. Päästjate kohale jõudes põles auto juba lahtise leegiga.

Ilma Arvi ja Toomase otsustava tegutsemiseta oleks auto roolis olnud pereisa jäänud põlevasse autosse.

Remy Pent, õpilane

Elupäästja III kl medal

26. juuni õhtul oli Remy koos oma vanematega Türi Tehisjärve ääres veemõnusid nautimas. Sama tegid teised pered, sest ilm oli ilus ja palav.

Remy hakkas ühel hetkel järve ääres olevalt sillalt alla hüppama, kui märkas, et väike poiss vajus vee alla. Selle peale hüppas Remy vette ning haaras väiksel uppujal kehast kinni ning tõi pinnale. Järgmisel hetkel jõudis kohale ka väiksema lapse ema ning koos Remyga viidi abivajaja kaldale.

Kuigi Remy ei pidanud uppumisohtu sattunud last üksi pinnal rohkem kui mõne sekundi, ei vähenda see tema teo väärtuslikkust. Selliste juhtumite puhul on oluline iga sekund. Juba sellise sündmuse märkamine nii noore lapse puhul on suur asi, sellele reageerimine aga kangelastegu.

Abja-Paluoja päästekomando meeskonnavanem Tõnu Tukk

Päästeteenistuse medal;

päästjad Aivo Leesment ja Tanel Tomingas

Elupäästja III kl medal

4. juuni varahommikul said päästjad väljakutse Viljandimaal Halliste valda Õisu järve äärde, kus teataja sõnul oli järvel ümber läinud paat ja inimesed uppumisohtu sattunud.

Esimesena kohale jõudnud Abja-Paluoja päästekomando päästjad leidsid eest kalamehest teataja, kes oli kuulnud järvelt appihüüdeid. Binokli abil märgati kaldast umbes 300-400 meetri kaugusel järvel hulpivat kummuli läinud paati ja kahte sellest kinni hoidvat inimest. Abja-Paluoja päästemeeskond ei lasknud end heidutada hetkeolukorra vajadustele vastava päästevarustuse ja päästevõimekuse puudumisest. Meeskonnavanem Tõnu Tuki käsul võtsid päästjad päästeoperatsiooni läbiviimiseks lõiketangide abil enese valdusesse eraisiku kaldal olnud lukustatud paadi.

Paati istusid päästjad Aivo Leesment ja Tanel Tomingas, kes kandsid päästevesti ja võtsid kaasa päästerõnga ning kiirustasid abivajajate suunas. Lainetus järvel raskendas silmside hoidmist abivajajatega. Meeskonnavanem Tukk suundus binokliga lähedal asuvasse linnuvaatlustorni ning andis paadiga appi tõttavatele päästjatele pidevalt raadioside teel juhiseid ümberläinud paadi täpse asukoha ja hädasolijate olukorra kohta.

Kohale jõudes tõstsid päästjad läbimärjad, tugevalt alajahtunud ja teadvusekaotuse äärel kannatanud paati ning toimetasid kaldale, kus nad anti üle kohale saabunud kiirabile. Abivajajateks olid 23- ja 20-aastane noormees, kes olles väidetavalt tarvitanud alkoholi, läksid järvele lõbusõitu tegema. Päästeveste neil seljas ei olnud. Noormeeste sõnul olid nad vees olnud ja appi hüüdnud umbes tund aega ning nende jõuvarud olid päästjate kohale jõudmisel paadist kinnihoidmisest ja alajahtumisest otsakorral.

Olukorras, kus inimelu päästmisel loeb iga minut, tegutsesid esimesena kohale jõudnud päästemeeskonna liikmed kiirelt ja otsustusvõimeliselt. Päästemeeskond ei lähtunud päästetööd tehes neile omistatud vastavast päästevõimekusest, vaid tegutsesid päästjale omaselt – ennastsalgavalt, julgelt ja abivalmilt. Tänu Tõnu Tuki, Aivo Leesmenti ja Tanel Tominga kiirele ning professionaalsetele otsustele ja tegutsemisele päästeti kahe noore inimese elu.

Pärnu päästekomando pinnaltpäästja Roland Sünt

Elupäästja II kl medal

9. märtsil sai Pärnu komando väljakutse sündmusele Reiu randa. Reageerinud päästjad tuvastasid umbes 200 meetri kaugusel kaldast kannatanu, kellele tõttas appi pinnaltpäästelüli, mille moodustasid Roland Sünt ja Rauno Talisoo.

Talisoo vajus päästetöö käigus rinnuni läbi jää, seetõttu jätkas Sünt kannatanuni liikumist üksi, tagades kiire jõudmise abivajajani. Kannatanu oli alajahtunud, praktiliselt kontaktivõimetu ning anti üle kiirabile.

Vahetult peale kannatanu üleandmist oli näha, et ohtlikul jääteel jätkas liikumist järgmine kalur, reageerimata häälkäsklustele ning käega antud märguannetele. Talle liikusid vastu pinnaltpäästelülina taas Sünt ja Talisoo. Ligikaudu 300 meetri kaugusel kaldast vajus teinegi kalur läbi jää. Samuti vajus läbi jää taaskord Talisoo. Nagu ka esimese kannatanu puhul, jätkas Sünt liikumist üksi, veendudes enne kolleegi ohutuses. Teine kalur toodi samuti kaldale.

Pärnu komando päästjad Mairo Vaheoja, Tiit Sikk ja Gerro Laiv

Elupäästja III kl medal

29. mai öösel kell 01.17 sai Pärnu komando väljakutse Pärnu linna, Vallikraavi kaldaid ühendavale jalakäijate sillale, millest algse info kohaselt oli vette hüpanud inimene. Kell 01.21 olid Pärnu komando päästeautod sündmuskohal.

Silla all klammerdus vundamendiposti külge Soome rahvusest mees, kelle jõuvarud olid lõppemas ja võimalus ilma abita elusalt kaldale jõuda olematu.

Pinnaltpäästja Mairo Vaheoja sisenes vette ja hoidis hädalist veepinnal. Mairole läksid vette appi päästjad Tiit Sikk ja Gerro Laiv, kusjuures Sikul oli viimane päev päästja praktikal ja Laivil meeskonnavanema praktikal. Ühiste jõupingutuste tulemusena suudeti kannatanu päästelauale tõmmata. Kai kõrge serva tõttu oli kannatanu kaldale tõstmine raskendatud, kolme päästjat aitasid kaldalt teised meeskonnaliikmed.

Mairo, Gerro ja Tiidu kiire ja professionaalse tegutsemiseta võinuks olukord lõppeda traagiliselt, sest alkoholijoobes Soome Vabariigi kodanik poleks kirjeldatud olukorras ilma abita enam üle paari minuti vastu pidanud ja oleks uppunud.

Lasnamäe komando päästjad Eduard Kangur ja Andrei Doronin

Elupäästja III kl medal

15. jaanuaril sai Lasnamäe komando väljasõidukorralduse tulekahjule Sinimäe tänavale. Esmase informatsiooni kohaselt oli tegemist viiekordse korterelamuga, milles oli puhkenud tulekahju ning korteris võis olla kannatanu.

Väljasõidu ajal lisainfot küsides selgus, et viiekordse maja kolmandal korrusel asuvas korteris põleb köögis diivan. Kohale jõudes tulekahju välised tundemärgid puudusid, kuid trepikojas oli suitsu. Naabri ütlustest selgus, et korteri perenaine sai korterist välja, kuid invaliidist meesterahvas on elutoas ja välja ei pääse. Korteri uks oli suletud, kuid lukustamata.

Kohe alustas suitsusukelduslüli Eduard Kangur ja Andrei Doronin kannatanu otsimisega ning samaaegselt asus teine suitsusukelduslüli tegelema kustutustööga. Otsingutöid raskendas kuumus, tihe suits, välisukse taga olev voodi ning seinte äärde kuhjatud praht. Suitsusukeldumise käigus leidsid Kangur ja Doronin korteri elutoa põrandalt akna alt teadvuseta kannatanu ja toimetasid ta korterist välja, päästes sellega mehe elu. Peale kannatanu korterist välja toomist andsid päästjad ta üle kiirabile, kes jätkas tema elustamisega. Seejärel sai meeskond korralduse siseneda veelkord korterisse, et kustutada tulekolded ja teha suitsutuulutus.

Julge ning professionaalse tööga suutis meeskond leida kannatanu õigeaegselt ja päästa sellega inimese elu.