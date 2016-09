Naabrinaise kõne sundis Martna valijamehe parteist lahkuma (1)

Kristjan Kosk

Martna vallavolikogu liige Raimond Danilov poseeris kolmapäeval üleaedsete, perekond Helme Suure-Lähtru mõisa väravas. Foto: Arvo Tarmula

Läinud reede õhtul helistas EKRE presidendikandidaadi Mart Helme abikaasa Moonika Helme oma naabrimehele Martna valijamehele Raimond Danilovile ja soovitas tal erakonnast välja astuda.

Põhjus, miks Helme Danilovile nõnda ütles, peitus selles, et Danilov oli öelnud, et tema oma häält presidendivalimistel erakonna esimehele Mart Helmele ei anna.

„Partei ei saa mind käskida. Ma ei esinda valimiskogus mitte EKREt, vaid volikogu, ja lähen valima Eestile presidenti, mitte erakonnale juhti,” ütles Danilov reedel Lääne Elule. Juba enne, kui Lääne Elu laupäeval ilmus, sai Danilov aga telefonikõne.

Moonika Helme oli Danilovi otsusest Mart Helmet mitte toetada kuulnud samal päeval EKRE Läänemaa ringkonna esimehelt Hardi Rehkaltilt, kellega oli Danilov kohtunud. Pärast seda otsustanudki Moonika Helme naabrimehelt uurida, milles peituvad otsuse tagamaad.

Danilov ütles, et see oli selline kurja alatooniga kõne. „Helme oli ilmselt ka ise hämmingus ja püüdis asja jõudumööda mõista,” ütles Danilov. „Päris karjumiseks ei läinud ja kõne lõppes siiski viisakalt.”

Moonika Helme ütles Lääne Elule, et Suure-Lähtru mõisa naabrimehega oli vestlus, kuid selles polnud midagi erilist. „Mulle jääb täiesti arusaamatuks, miks on selline tühine vahejuhtum nüüd suure kella külge pandud,” küsis Helme vastu. Danilovi väite, et tegemist oli kurja alatooniga kõnega, lükkas Helme ümber.

Reede õhtul astus Danilov EKREst välja. Pärast seda ei ole Helmete mõisa koduvalla Martna volikogus enam ühtegi EKRE liiget.

Maailmavaade ei sobinud

Moonika Helme selgitas, et tahtis Danilovile edastada sõnumi: pole mõtet viibida seltskonnas, kus tegelikult olla ei taha. Danilov oli varem Helmele öelnud, et EKRE pole temale enam sümpaatne ja ta ei jaga partei maailmavaadet. Danilov selgitas, et kui ta 2013. aasta kevadel EKREga liitus, polnud parteis nii vaenulikku suhtumist Euroopa arengu vastu. „Protestimarsid tõrvikutega pagulaste vastu käivad minule vastukarva,” lisas Danilov.

EKREga ei liitunud Danilov mitte maailmavaatelistel põhjustel, vaid ta nägi hoopis soodsat võimalust saada Martna volikokku Suure-Lähtru ja Kirna piirkonna esindaja. Danilov ise on Martna volikogus tänavu maist, kui pääses sinna Merilin Saska asendusliikmena. Valijamehe valimisel sai ta seitsmeliikmelises volikogus neli häält. Valijameheks esitas Danilovi Martna volikogu esimees Ene Pallas.

Moonika Helme lisas, et kui naabrimehele miskit EKRE juures ei meeldinud, oleks võinud ta juba ammu erakonnast lahkuda. Danilov tunnistas, et oli ka varem parteist lahkumisele mõelnud, kuid kuna väikeses Martna volikogus ei pööranud keegi tema parteilisele kuuluvusele tähelepanu, ei pidanud ta parteist lahkumist aktuaalseks.

Danilov jätkas, et parteist lahkumine tõusis päevakorrale taas presidendivalimiste ajal. „Oli ju ennegi teada, et Mart Helme kandideerib, kuid sisimas lootsin, et valimised valimiskogusse ei jõua,” ütles Danilov. Ta arvas, et kui oleks EKREst lahkunud vahetult enne presidendivalimiste algust, oleks pahameel samasugune. „Õige aeg oli lahkuda umbes aasta tagasi, kuid selle aja magasin paraku maha.”

Kampaania läheb edasi

Moonika Helme sõnul ei takista Danilovi otsus Mart Helme presidendikampaaniat põrmugi. „Üks allkiri ees või taga, ega meie sõit jää sellest nüüd seisma,” ütles Helme.

Pärast vahejuhtumit pole Danilov kummagi Helmega suhelnud. Küll aga on talle helistanud Marina Kaljurand ja Allar Jõks. Danilov rääkis, et presidendikandidaadid uurisid temalt, milline on meelsus ja keda ta toetada kavatseb. Seda, millest valijamees täpsemalt presidendikandidaatidega rääkis, Danilov ei öelnud. „Igatahes pudrumägesid pole keegi kokku lubanud,” ütles ta.

Kaljurand helistas Danilovile otse, Jõks helistas enne aga nende ühisele tuttavale Raimond Lunevile ja uuris, kas võib valijameest tülitada. Ülejäänud kandidaatidest pole keegi Daniloviga ühendust võtnud.

Danilov ütles, et kavatseb 24. septembril Estonia kontserdisaalis valimiskogu esimeses voorus toetada Kaljuranna kandidatuuri. Teisipäeva hommikul andis Danilov Kaljurannale ka toetusallkirja. Kellele peaks hääl kuuluma teises voorus, ei osanud Danilov öelda.

Seda, et vahejuhtum paneks põntsu naabrite omavahelisele läbisaamisele, ei usu kumbki osapool. „See on pelgalt poliitika, ei midagi isiklikku,” ütles Moonika Helme.

„Oleme siin peaaegu 20 aastat omavahel hakkama saanud, saame edaspidigi,” lisas Danilov.