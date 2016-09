Haapsalu valijamehe Helle Saarsoo esimene valik on Reps

Tarmo Õuemaa



Helle Saarsoo. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu volikogust läheb valijameeste kokku presidenti valima Helle Saarsoo ja Vormsist Ivo Sarapuu.

Keskerakonna fraktsiooni liikme Helle Saarsoo kõrval seati valijamehe kandidaadiks IRLi fraktsiooni kuuluv Raimond Lunev. Volikogu erakorralisel istungil oli 16 volikogu liiget.

Saarsoo sai salajasel hääletusel kümme häält, Lunev kuus.

Enne hääletust peetud kõnes ütles Helle Saarsoo, et tal on kahju, et riigikogus presidenti ära ei valitud.

„Kampaania ajal on kandidaadid presidendi rolli üle paisutanud,” leidis ta. „Räägitakse majandusest ja poliitika ümbertegemisest. Tegelikult on presidendil kaks põhilist funktsiooni – riigikaitse kõrgem juht ja Eesti välissuhtluse esindaja.”

„Olen kohtunud kahe kandidaadi – Mailis Repsi ja Allar Jõksiga. Homme kohtun Siim Kallasega. Hääletan südametunnistuse järgi, nimelisi lubadusi ei taha kõva häälega välja öelda,” ütles Saarsoo volikogule.

Oma eelistused ütles Helle Saarsoo siiski välja, kui sotsiaaldemokraat Valdo Maisalu eelistusi üle küsis. „Esimeses voorus annan hääle Mailis Repsile ja kui ta teise vooru ei pääse, on mu valik Siim Kallas. Kui Kallas ka ei pääse, siis kolmas on Allar Jõks,” ütles ta.