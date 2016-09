Siim Kallas kohtub laupäeval Läänemaa valijameestega

Kristjan Kosk

Reformierakonna presidendikandidaat Siim Kallas. Foto: Rudolf Simon

Reformierakonna presidendikandidaat Siim Kallas tuleb laupäeval Haapsallu, et kohtuda kultuurikeskuses Läänemaa valijameestega.

Reformierakonna peasekretär Reimo Nebokat kinnitas, et Kallasel on plaan valijameestega kohtuda ja see kuulub tema kampaania juurde. „Kallas tuleb Haapsallu laupäeval hommikul Saaremaalt, kus ta kohtub valijameestega päev varem,” ütles Nebokat. Ta lisas, et Kallas pikalt Haapsalus ei peatu, sest uued kohtumised valijameestega on kokku lepitud juba sama päeva õhtul Raplas.

Nebokati teatel loodab Kallas, et võimalikult paljudel valijameestel on võimalik temaga lõunasöögil osaleda.

Lääne Elule teada olevalt ei kavatse Kallasega kohtuma minna viimastel päevadel meedia huviorbiiti sattunud Martna valijamees Raimond Danilov.

Danilov on öelnud, et toetab valimiskogus Marina Kaljuranda.