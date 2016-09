Riigiprokuratuur: Tarankovi tapmine ei olnud juhuslik (1)

BNS

Tee mõrvapaika on politsei poolt suletud. Foto: Urmas Lauri

Riigiprokuratuur teatas, et Eesti allilma liidriks peetud Nikolai Tarankovi tapmine ei olnud juhuslik vägivalla akt ning andis mõista, et ilmselt tapeti Tarankov tulirelvaga, teatas BNS.

„Käesolevas kriminaalasjas on ohvrina tuvastatud Nikolai Tarankov. Praeguseks ajahetkeks kogutud tõendid osundavad asjaolule, et tegemist ei olnud juhusliku vägivalla ohvriks sattumisega, vaid toimepanija tegutses eesmärgiga tekitada surmavaid vigastusi just Nikolai Tarankovile,” ütles kriminaalmenetlust juhtiv riigiprokurör Vahur Verte pressiesindaja vahendusel BNS-ile.

Riigiprokuratuur ei soovinud uurimise huvides avalikustada tapmise täpsemaid detaile nagu surma täpne aeg või koht.

„Täpse surma põhjuse selgitab välja ekspertiis, seni kogutud esmased tõendid viitavad, et teo toimepanemisel võidi kasutada tulirelva,” lisas riigiprokurör Verte.

„Kahtlustatavana kedagi antud kriminaalasjas seni kinni peetud ei ole. Samas on tunnistajatena üle kuulatud erinevaid inimesi, sealhulgas ka inimene, kes surnukeha leidis,” teatas Verte.

Läänemaal leiti kolmapäeva pärastlõunal Eesti allilmaliidriks peetava Tarankovi surnukeha. Meest on peetud Eesti organiseeritud kuritegevuse ja selle katusorganisatsiooni ehk ühiskassa juhiks juba 1990-ndate aastate algusest saadik.

Riigiprokuratuur kinnitas, et on alustatud kriminaalmenetlust tapmist käsitleva paragrahvi alusel seoses sellega, et Läänemaal Saunja külas kõrvalisest kohast leiti kolmapäeva päeval meesterahva surnukeha. Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei ning juhib riigiprokuratuur.