Keila–Haapsalu maanteel tuleb suurremont

Tarmo Õuemaa

Keila–Haapsalu maanteed ootab suure tõenäosusega ees suurremont. Foto: Arvo Tarmula

Aina suuremale autodevoole kitsaks jääma hakkav Keila–Haapsalu maantee võib minna ületuleval aastal remonti.

Keila–Haapsalu maantee uuendustööd on kavas aastail 2018–2020. Tööd on kavas maakonna piirist kuni Linnamäe teeristini ehk umbes 30kilomeetrisel teelõigul. Keila–Haapsalu maantee on tuntud oma käänulisuse poolest. Valitsus pole praegu veel teehoiukava kinnitanud, mistõttu võib remont ka edasi lükkuda. Maanteeamet siiski loodab, et plaanides muudatusi ei tule.

„2018 on plaanis lõik 44,7.–54,9. kilomeetril ehk Vaisi–Kuijõe teeristist kümmekond kilomeetrit Haapsalu poole,” ütles maanteeameti Haapsalu osakonna peaspetsialist Tiit Ruut. „Järgmised lõigud on esimesest lõigust maakonna piiri poole 34,7.–44,7. kilomeetril ja esimesest lõigust Haapsalu poole 54,9.–62,8. kilomeetril ehk Jalukse kanti. Aga praegu ei ole teada, kumb neist enne tehakse.”

„Sellel teel pole väga ammu remonti tehtud, ainult pinnanud oleme,” ütles Ruut. „Tegelikult on vanal mustkattel kandevõimet küll, aga tee on kitsas ja amortiseerunud.”

„Pärast remonti on tee laiem ja tasasem, aga kurve me ei kaota, trass jääb samaks,” märkis Tiit Ruut.

Majandusministeeriumi pressinõuniku Mihkel Loide sõnul on riikliku teehoiukava täiendused jõudnud maanteeametist ministeeriumisse ja töö nendega käib. Pärast ministeeriumi peab uuenenud kava saama heakskiidu ka valitsuselt.