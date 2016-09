Eesti Post eitab plaani lõpetada ajalehtede laupäevane kojukanne

BNS

Haapsalu postimaja. Foto: Arvo Tarmula

Eesti Post lükkas ümber neljapäeval Maalehes ilmunud väited nagu kavatseks postiettevõte lõpetada ajalehtede laupäevase kojukande, teatas BNS.

Laupäeval või mõnel teisel päeval lehtede kojukande lõpetamine ei ole võimalikki, sest postiseaduses on sätestatud kohustus kanda perioodikat 6 päeval nädalas, teatas Eesti Posti kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv.

Maaleht avaldas neljapäeval artikli „Eesti Post ähvardab jätta inimesed laupäeval lehtedeta”, milles väidab, et valitsuse nõutud kärpekava tõttu või Eesti Post loobuda laupäeviti ajalehtede kojukandest ning samuti võib perioodika kojukanne kallineda.

Eesti Posti esindaja teatas, et ettevõte lükkab ümber artikli avalõigus toodud väite „valitsuse seatud juhised nõuavad Eesti Postilt kärpekava” osas. Valitsus, omanik ega muu osapool ei ole ettevõttelt midagi sellist nõudnud ega sellesuunalisi juhiseid esitanud, märkis Kaiv pressiteate vahendusel.

Eesti Post kinnitas, et universaalset postiteenust korraldava ettevõttena jätkab perioodika kojukannet seaduses sätestatud tingimusel kuuel päeval nädalas.

Küll aga tunnistas ettevõtte esindaja, et väljaandjatega kohtumistel peetakse läbirääkimisi järgmise aasta kojukande hinna osas, nagu see on toimunud igal sügisel ja toimub ka tänavu.