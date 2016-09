Arstid streigivad tuleval teisipäeval

Kristjan Kosk

Lisaks paljudele teistele raviasutustele osaleb hoiatusstreigis ka Läänemaa haigla. Foto: Arvo Tarmula

Tervishoiutöötajad teatasid täna valitsusele ja tööandjatele, et 20. septembril toimub üleriigiline hoiatusstreik.

Streigis osalevad ka Läänemaa haigla, Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus ja TÜ Haapsalu Perearst. Streik algab kell 9 hommikul ja kestab tund aega.

Eesti arstide liidu Läänemaa piirkondliku ühenduse esindaja dr Kaja Pärtma kinnitas, et streigis osaletakse eesmärgiga juhtida tähelepanu meditsiini alarahastusele. Pärtma rääkis, et täpne tegevuskava strigiks lepitakse kokku homme. „Ilmselt tuleme kokku, teeme ühispildi ja peame kõnekoosoleku,” ennustas ta.

Streik puudutab eelkõige eriala arste ja ükski patsient selle tõttu abita ei jää. „Kiirabi ja erakorraline meditsiin töötab tavapärases rütmis,” lubas ta.

Pärtma selgitas, et kõikidel patsientidel, kellel on vastuvõtuaeg 20. septembril kell 9 hommikul, lükkub see tunni võrra edasi. „Enamik arste on juba oma patsiente võimalikust vastuvõtuaja muutusest teavitanud,” ütles ta.

Hoiatusstreigi eesmärk on öelda kõigile Eesti inimestele, eelkõige aga poliitikutele, tervishoiu rahastamist peab suurendama, et patsiendid saaksid vajalikku ravi.

Eesti arstide liit, Eesti tervishoiutöötajate kutseliit ja Eesti õdede liit teatasid, et 1. juuli seisuga ootas haigekassa rahapuuduse tõttu ravijärjekordades üle 180 000 patsiendi. „Haiglates ei ole haigeid ukse taha jäetud, vaid ravitud rohkem, kui haigekassa lepingutes ette nähtud. Nüüd kavatsetakse haiglaid selle eest karistada ravihindade kärpimisega, kuigi raha lisakulu katmiseks on haigekassa jaotamata kasumi näol olemas. Patsientide huvides selline samm kindlasti ei ole. Tervise-ja tööminister Jevgeni Ossinovski tunnistab, et see mõjutab tervishoiuteenuste kvaliteeti,” seisab avalduses.

„Riigieelarve tasakaalu nimel tuuakse ohvriks ravi kvaliteet,” ütles kirurg Andres Kork. Tema sõnul sunnib hinnakärbe kasutama kõige odavamaid ravimeid ja loobuma moodsaimatest operatsioonimeetoditest, sest nendeks vajalikke vahendeid haiglad enam osta ei jõua.

Viimati kehtis negatiivne hinnakoefitsient eriarstiabis sügava majanduskriisi ajal.

Hoiatusstreigis osalevad järgmiste raviasutuste töötajad: