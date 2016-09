Anvelt: Tarankovi tapmine toob kaasa võimujagamise

Riigikogu liige ja endine keskkriminaalpolitsei juht Andres Anvelt. Foto: erakogu

Riigikogu liikme, keskkriminaalpolitsei endise juhi Andres Anvelti hinnangul võib Nikolai Tarankovi tapmine kaasa tuua tõsise võimujagamise allilmas, kirjutab Eesti Päevaleht.

Anvelt nentis, et julgeolekuorganid on viimasel ajal pildilt kõrvaldanud allilmaliidrid Assar Pauluse ja Haron Dikajevi. „Seega tekkis hea võimalus n-ö uutel tulijatel mängu astuda,” rääkis Anvelt.

„Nüüd on muidugi küsimus selles, kes siia tuleb. Mina pelgan kõige rohkem, et siia tulevad nn seaduslikud vargad, nagu on Venemaa kuritegevuses traditsiooniliselt olnud,” sõnas Anvelt. Ta märkis, et Tarankov hoidis seni niinimetatud seaduslikud vargad Eestist eemal, kuid näiteks Lätis on nad kanda kinnitanud.

„Nad võivad Eestis juba kohal olla, hoida madalat profiili. Kindlasti kuuleme lähiajal, kes nendest seda trooni endale üritab haarata,” tõdes Anvelt. „Kindel suund on sellele, et läheb tõsiseks ümberjagamiseks.”

Samas ei uskunud Anvelt, et Tarankovi tapmine võiks käivitada kättemaksulaine. Ka rõhutas Anvelt, et ilmselt ei pea tavakodanikud veriste 1990-ndate naasmist kartma, aga kindlasti tuleb nüüd korrakaitseorganitele tööd juurde.

Haapsalus tapeti kolmapäeva pärastlõunal Eesti allilmaaliidriks peetav Nikolai Tarankov.

Keskkriminaalpolitsei juhi Krista Aasa kinnitusel leiti peavigastusega surnukeha metsa alla kõrvalisse kohta pargitud autost.

Tarankovi on peetud Eesti organiseeritud kuritegevuse ja selle katusorganisatsiooni ehk ühiskassa juhiks juba 1990-ndatest aastatest saadik.