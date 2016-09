Ullo Toomi nimelise rahvatantsustipendiumi saab tantsujuht Kadri Tiis

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Kadri Tiis.

Ullo Toomi Fondi halduskogu otsustas, et 2016. aasta Ullo Toomi nimeline rahvatantsustipendium antakse tantsujuht Kadri Tiisile sihikindla ja pikaajalise tegevuse eest tantsupeo traditsiooni ja rahvatantsuharrastuse edendamisel. Stipendium antakse Kadri Tiisile pidulikult üle Ullo Toomi 114. sünniaastapäeval 14.septembril kell 15.00 Raudsilla matkakompleksis.

Kadri Tiisi juhendatavad rühmad on kuulunud Eesti paremikku, on edukalt esinenud võistutantsimistel ning neile on omistatud kõrgem või esimene kategooria. Ta on ka ise aktiivne rahvatantsija, kes tantsib Eesti tantsujuhtide rahvatantsurühmas. Alates 2002. aastast on Kadri Tiis kuulunud üle-eestiliste tantsupidude lavastusgruppi, olles olnud nii liigijuht kui ka pealavastaja assistent. „Kadri Tiisi väärikas panus meie kultuurilukku on kolme tantsupeo loomine – esimestest mõtteradadest voogava väljakuni, kogu peo teekonna detailikihtide mõtestamine ja nende teostus Tuljaku finaalini. Eesti rahvatants on Kadrile igasse sammu ja tema kõikidesse tegudesse kätketud armastus. See on pühendumine selle sõna täiuses“ , lausus Eesti Laulu- ja Tantsupeo sihtasutuse juhataja Aet Maatee.

Ullo Toomi halduskogu esimees Ilma Adamson on öelnud, et 14. september on rahvatantsijatele mitmetähenduslik päev, sest see on ka Ullo Toomi sünniaastapäev. “Just Toomi oli see, kes muutis rahvatantsu populaarseks üldrahvalikuks harrastuseks, tegi sellest nii tantsijatele kui ka pealtvaatajatele nauditava kunstiliigi ning Toomi mälestus elab põlvest-põlve edasi ajaloolise väärtusega traditsiooni kaudu“, nentis Adamson.

Ullo Toomi stipendium on rahvatantsuliikumise kõrgeim preemia, millega tunnustatakse laureaati Eesti rahvatantsul ja/või autoritantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest. 1987. aastal loodud Ullo Toomi Fondi eesmärk on jäädvustada mälestust Ullo Toomist ning väärtustada rahvatantsualast tegevust. Toomi stipendiumi saajate seas on olnud näiteks Maie Orav, Mait Agu, Ilma Adamson, Helju Mikkel ja paljud teised tuntud rahvatantsujuhid.

Stipendiumi kätteandmist korraldavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo sihtasutus ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.