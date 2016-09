Tarankov tapeti Kirimäe poolsaarel (lisatud politsei fotod sündmuskohalt) (3)

Andrus Karnau

Eesti allilma ristiisaks peetud Nikolai Tarankov tapeti täna Kirimäe poolsaarel Lääne-Nigula vallas.

Tarankovi surnukeha leiti tema maasturi tagant, ta tapeti ilmselt hetkel, mil ta hakkas mererannas auto küljest paadiga järelhaagist lahti haakima. Kirimäe poolsaar on tallinlaste hulgas populaarne kalastuskoht. Tarankov sõitis ilmselt paadiga mere äärde, et kalale minna. Politsei jagas ajakirjanikele fotosid, kus on näha nii paadihaagisega must maastur kui ka valge linaga kaetud surnukeha maasturi taga. Politsei on sündmuskoha sulgenud ega lase sinna inimesi ligi.

Postimehele antud videointervjuus ütles prokurör Vahur Verte, et kriminalistid uurivad praegu sündmuskohta. Verte märkis, et Tarankovi surnukehast teatas politseile isik, kes oli Tarankoviga seotud.

Homne Postimees kirjutab, et politsei valmistus Tarankovi vahistama. Nüüd, kui Tarankov on surnud, osutuvad tema vastu kogutud tõendid tarbetuks ja politsei vaev tema tabamiseks on läinud tühja.

Keskkriminaalpolitsei juht Krista Aas ütles pressiteate vahendusel, et kolmapäeval pärast kella 14 leiti Läänemaal 63aastase Nikolai Tarankovi surnukeha. „Peavigastusega surnukeha leiti metsa alla kõrvalisse kohta pargitud autost,” märkis Aas.

„Teatele reageerisid kohe Lääne prefektuuri kriminaalpolitseinikud ning kui tuvastati tapetu isik, kaasati juhtunu uurimisse keskkriminaalpolitsei töötajad. Praegu töötavad sündmuskohal kriminalistid, eksperdid ja uurijad, et koguda sündmuskohalt esmased tõendid,” ütles Aas.

Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust, mida viib läbi keskkriminaalpolitsei ja juhib riigiprokuratuur.

Tarankov elas salajast elu. Tarankov tuli 1981. aastal Eesti poksimeistriks kuni 71kiloste meeste seas. Tema avalikult teadaolev tegevus ongi piirdunud poksiveteranide klubiga. Tarankovi nimel on korter Kadriorus Poska tänava kortermajas. Äriregistri andmeil mingit äritegevust tal polnud.

Politsei ei lubanud fotograafe sündmuskohale, vaid jagas ajakirjanikele mõned fotod.

Fotod: POLITSEI