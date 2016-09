Siim Kallas: kuidas rahastada omavalitsusi? (1)

Toimetanud Andrus Karnau

Omavalitsuste rahastamise aluseks on üksikisiku tulumaksu ümberjaotamine. Puudub mujal maailmas nii tavaline kinnisvaramaks (omandimaks), mis moodustab kopsaka osa omavalitsuse tuludest. Rikkamates piirkondades võib kinnisvaramaksu määr (laekumine on niikuinii) olla kõrgem, vaesemates piirkondades madal või üldse puududa, kirjutas presidendikandidaat Siim Kallas Postimehes.

Üksikisiku tulumaksu jaotamine omavalitsuse tuluna on ainult kaudselt seotud omavalitsuse enda tegevusega. Vähe on neid tegevusi, millega soodustada suuremat üksikisiku tulumaksu laekumist just oma vallas. Neid on, aga need on väga kaudsed. Üks maks, mida saab siduda algatusvõimega, on nn tehingumaks. See on tähtis maks Ameerika Ühendriikides just kohaliku omavalitsuse rahastamiseks.

Omavalitsuste territooriumil korraldatakse laatu, kultuuri- ja spordiüritusi. Neid toetatakse igati ja see on arusaadav. Mina näeksin rahandusinimesena, et igalt kohapeal tehtud tehingult kukuks mõni sent ka kohalikku eelarvesse. See oleks omavalitsusele stiimul soodustada ettevõtlust. Jällegi, see ei saa tulla kui midagi uut ja lisaks teistele, vaid kombineerituna kas mõne muu maksu vähendamisega.

