Haapsalu Uksetehas on Eesti ettevõtluse auhinna nominent

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Haapsalu Uksetehase juht Ago Soomre on võõrustanud ka peaminister Taavi Rõivast. Foto: Urmas Lauri

Selgunud on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt välja antava ettevõtluse auhinna nominendid. Haapsalu uksetehas on üks kolmest kandidaadist aasta piirkonna ettevõtte auhinnale.

Koostöös asjatundjatega valiti välja kolm parimat ettevõtet viies kategoorias – aasta eksportöör, aasta välisinvestor, aasta piirkonna ettevõte, aasta uuendaja ja aasta disainirakendaja. Hindamise aluseks olid majandustulemused, turundusplaanid, tootearendus ja teised tegurid, mis tagasid ettevõtetele edu.

Aasta eksportööri tiitli eest asuvad võitlusesse puidutöötlemise tehnoloogia seadmeid projekteeriv ja valmistav Hekotek AS, trükkplaatide tootmise ja elektroonikaseadmete montaažiga tegelev Oshino Electronics OÜ ning vineerkastpakendeid, kaablitrumleid ja kilpparketti tootev Technomar & Adrem AS. Aasta eksportöör 2016 kategooria eesmärk on tunnustada edukalt eksportivaid Eesti ettevõtteid.

Aasta uuendaja valitakse tänavu põhitööna puitmassi tootmise kõrvalt ka biogaasi tootma hakanud Estonian Cell AS, lennukite maapealseks teenindamiseks unikaalse PIT süsteemi loonud Electroair OÜ ja pinglagede valmistamist integreeritud LED valgustusega tootega täiendanud Vecta Design OÜ seast. Auhinnakategooria aasta uuendaja 2016 eesmärk on tunnustada ettevõtted, kes on uuenduste väljatöötamise ja eelkõige läbi nende tulemusliku rakendamise saavutanud majanduslikku edu ja loonud kõrgema lisandväärtusega töökohti.

Aasta piirkonna ettevõtte kategooria eesmärgiks on tunnustada ettevõtteid, kes põhitegevuse kõrvalt panustavad ka kohaliku eluolu arengusse. Kategooria nominendid on Haapsalu Uksetehase AS, Kohtla-Järvel paiknev kemikaale tootev Eastman Specialties AS ning Raasiku vallas nõeltoodetud ja tafting materjale autotööstustele tootev ja tarniv Mistra-Autex AS.

Aasta välisinvestori auhinna nominendid on vineeritööstuse ettevõte OÜ Kohila Vineer, metallkonstruktsioone tootev Fortaco Estonia OÜ ning infrapunakaamerate ja nende koostisosade valmistav FLIR Systems Estonia OÜ. Kõik nimetatud ettevõtted on paistnud silma Eestisse tehtud otseste välisinvesteeringutega ning panusega siinsesse majandusellu läbi uute tehnoloogiate ja ärimudelite rakendamise ning töökohtade loomisega.

Tänavuse aasta disainirakendaja nominendid kuulutatakse välja 16. septembril toimuval disainiauhindade galal ja need on valitud välja ettevõtete seast, kelle edu on oluliselt kasvanud tänu disaini strateegilisele rakendamisele oma toodete või teenuste arendamisel või ettevõtte juhtimises.

Ettevõtluse auhinnad antakse üle 13. oktoobri õhtul Kultuurikatlas toimuval pidulikul auhinnagalal Eesti Parimad Ettevõtted 2016, millest teeb otseülekande ka Eesti rahvusringhääling. Lisaks tunnustatakse galal Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Konkurentsivõime Edetabel 2016 parimaid ettevõtteid, tublimat ja tegusamat õpilasfirmat, ettevõtluse edendajat ning antakse üle ka “Noor Ettevõtja 2016“ preemia.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) korraldatav konkurss Ettevõtluse Auhind on kõrgeim riigipoolne tunnustus ettevõtjatele ja ettevõtlikkusele ning samas Eesti pikima ajalooga ettevõtluskonkurss. Ettevõtluse Auhind 2016 eesmärk on edendada ettevõtlikkust ning tunnustada ambitsioonikamaid Eesti ettevõtteid. Kokku kandideeris konkursil üle 60 ettevõtte.

Samaaegselt korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Konkurentsivõime Edetabeli konkurssi, kus tänavu kandideerib ligi 440 ettevõtet. Selle konkursi raames koostatakse ettevõtete üldine konkurentsivõime paremusjärjestus ettevõtete majandusnäitajate põhjal. Lisaks valdkondlike edetabelite koostamisele selgitatakse parimad välja nii suurettevõtete, kesk- ja väikeettevõtete kui ka mikroettevõtete arvestuses. Konkursi metoodika on välja töötatud Eesti Konjunktuurinstituudi majandusteadlaste poolt.

Mõlema konkursi parimate hulgast valitakse üldvõitja Aasta ettevõte 2016.