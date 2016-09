Eesti jalgpallikoondise peatreener sai sule sappa

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Magnus Pehrsson. Foto Oliver Pütsep / EJL

Eesti jalgpalli liit (EJL) ja koondise peatreener Magnus Pehrsson lõpetasid vastastikusel kokkuleppel koostöö, teatas liit.

„Kohtusin eile Magnusega, arutasime kujunenud olukorda detailselt ja leppisime kokku, et lõpetame koostöö. Tänasin teda ligi kolme aasta jooksul tehtud töö eest,“ lausus Ateenas UEFA kongressil viibiv EJLi president Aivar Pohlak.

„Otsustasime pärast olukorra põhjalikku analüüsimist koos, et Eesti koondise jaoks on praegu parim, kui lõpetame koostöö. Tänan koondise mängijaid, personali ja jalgpalliliitu väga hea meeskonnatöö ja pühendumuse eest neil aastatel. Tahan toetuse ja kirgliku kaasaelamise eest tänada kõiki Eesti jalgpallifänne,“ märkis Magnus Pehrsson. „Eesti jalgpall üldiselt ja eriti Eesti koondis jäävad elu lõpuni mu südamesse. Jälgin nüüd seda kõike distantsilt ja loodan väga, et Eesti saab olema edukas nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis.“

„Tänan meeskonna poolt Magnust tehtud töö eest! Mõistan, et kui viimased mängud ei ole rõõmu valmistanud, siis on raskem rääkida positiivsest, aga aus on tuua välja: professionaalsus, mida Magnus meieni tõi, oli midagi uut. Tema taktikaline ettevalmistus, põhjalikkus, vastaste ja oma mängu analüüs väärivad esile toomist," ütles koondise kapten Ragnar Klavan.

„Magnus oli õige valik, samamoodi on õige praegune otsus. Tuleb sellest perioodist kaasa võtta see, mis oli hästi. Et edasi minna, peame end mänguväljakul tõestama,“ lisas Klavan.

Pehrsson alustas tööd koondise peatreenerina 2014. aasta alguses. Tema käe all pidas koondis 33 mängu, millest võideti 11, viigistati 8 ja kaotati 14. Selle aja jooksul lõi Eesti koondis 24 väravat, oma võrgust tuli korjata 37 palli. Viimaste aastate positiivsemate tulemustena võib välja tuua võidud Sloveenia, Norra, Leedu, Soome ja Gruusia üle ning viigid Islandi ja Rootsiga.