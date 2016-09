Riigiportaal teavitab vajadusest uuendada ID-kaarti

Sellest nädalast annab eesti.ee keskkond ID-kaardiga sisse logimisel märku, kui mõne kasutajale väljastatud dokumendi sertifikaadid vajavad uuendamist.

Kaardi uuendamiseks tuleb arvutisse laadida kõige uuem ID-kaardi tarkvara, sisestada kaart lugejasse ning järgida haldusvahendi juhiseid, teatas politsei- ja piirivalveamet (PPA) Lääne Elule. Uuendada saab kehtivate sertifikaatidega dokumenti, mille PIN-koodid on kasutajale teada.

PPA identiteedi- ja staatuste büroo ekspert Karina Egipti sõnul on uuendamise protsess võimalikult lihtsaks tehtud, kuid ekraanil antavaid juhiseid tuleb siiski hoolikalt järgida. „Uuendamisel tekkinud tõrked on enamasti seotud kasutajapoolse tähelepanelikkusega ning tõrgete korral saab protsessi uuesti alustada. 2015. aasta kaarte uuendades on kõige tähtsam jätta meelde või märkida üles PIN-koodid, mis uuendamisel genereeritakse,“ rääkis Egipt.

Levinud viga on ka uuendamisprotsessi omapäi jätmine, mille tõttu sessioon aegub ja protsess katkeb.

Ebaõnnestumise korral saab uuendamisprotsessi uuesti alustada. Selleks tuleb arvuti eelnevalt taaskäivitada ja jälgida, et mõni muu tarkvara uuendamisega samal ajal kaardiga ei suhtleks.

Kui uuendamine pärast korduvat proovimist ei õnnestu, siis on mõistlik veelkord üle vaadata id.ee veebis korduvate küsimuste rubriigis antud soovitused. Kui nendest abi ei ole, siis tuleb kaardi uuendamiseks pöörduda PPA teenindusse.

ID.ee veebist saab abi ka juhul, kui pärast uuendamist esineb tõrkeid ID-kaardi elektroonilisel kasutamisel.

Tänavu märtsist võttis Eesti ID-kaartidel, elamisloakaartidel ning digi-ID’l kasutusele tugevama krüptograafia ning alustas varasemalt väljastatud kaartide kauguuendamist ID-kaardi haldusvahendi kaudu. Uuendamise käigus paigaldatakse kaartidele uued sertifikaadid, mis tuginevad senisest tugevamal SHA-2 algoritmil. Tugevamal krüptograafial põhinevate sertifikaatide kasutamine aitab tagada Eesti ID-dokumentide turvalisuse ka tulevikus.