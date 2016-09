Ridala volikogu arutab täna liitumislepingut Haapsaluga (1)

Urmas Lauri

Ridala volikogu hääletamas, millist nime peaks ühinenud omavalitsus kandma. Foto: Urmas Lauri

Täna kell 16 algaval Ridala vallvolikogu istungil on päevakorras ka Ridala valla ja Haapsalu linna liitumisleping. Lepingusse on muudatusettepanekuid esitanud nii Ridala kui ka Haapsalu volikogu liikmed. Tänasel istungil valitakse oma esindaja ka valimiskogusse.

Ridala valla ja Haapsalu linna ühinemislepingusse on teinud muudatusettepanekuid ka Haapsalu volikogu IRL fraktsioon ja Merle Mäesalu.

Haapsalu volikogu liige Merle Mäesalu tõdes oma muudatusettepanekus, et ühinemislepingu eesmärgiks on moodustada Ridala valla ja Haapsalu linna ühinemise kaudu uus omavalitsusüksus. „Kas selleks saab linn või vald on ühinemise läbirääkimiste tulemusena saavutatav kokkulepe,“ kirjutas Mäesalu.

Mäesalu sõnul saavad Haapsalu linna elanikud ühinemisest Ridalaga otsest kasu: tõusevad sotsiaaltoetused, Haapsalu lasteaia õpetajate palgad tõusevad oluliselt, ühinenud omavalitsuse netovõlakoormus on väiksem kui Haapsalul täna, sellest tulenevalt suureneb uue omavalitsuse võimekus kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel ja arengueelduste kasutamisel, mis on seatud haldusreformi üheks eesmärgiks. Lisaks sellele tehakse enamus ühinemistoetusest kavandatavaid investeeringuid Haapsalu linna territooriumile. „Ilma ühinemistoetuseta ei oleks need investeeringud kergliiklusteedesse, Haapsalu Linna Algkooli, muusikakooli, sotsiaalmaja hoonetesse ja põhikooli, võimalikud,“ tõdes Mäesalu.

Mäealu kirjutas, et täna näib ühinemisleping Ridala liitmisena Haapsalu külge. Lisaks eespool loetletule kaotab lepingu eelnõu kohaselt Ridala oma nime, vapi, lipu jm sümboolika.

Mäesalu arvates on probleemipuntrale lehendus olemas: „Eesmärgiga jõuda lepingu osapoolte vahelise kokkuleppeni moodustada uus kohaliku omavalitsuse üksus on mõistlik nimetada see Haapsalu vallaks.“ XXLiitumislepingusse on tosin muudatusettepanekut teinud ka Haapsalu volikogu IRLi fraktsioon.

Olulisim neist on ilmselt ettepanek loobuda bussisõitjate tuvastamise (valideerimise) süsteemist.

„Meile teadaolevalt ei planeeri Haapsalu ega uus omavalitsus rahalisi vahendeid sõitjate tuvastamise (valideerimise) süsteemi rakendamiseks,“ selgitatakse ettepanekut. „Lepinguga anname justkui lubaduse valideerimissüsteem rakendada. Omavalitsus ei saa lubada asju, mida ta ei halda ja mille eest ta ei vastuta. Juhul, kui valideerimise süsteemi siiski rahaliselt panustatakse, siis on soovitav see selgemalt kirjeldada.“

IRLi fraktsioon soovib täpsustada ka linnavolikogu komisjonide moodustamise piirkondliku esindatuse põhimõtteid. Ettepaneku esitajad soovivad, et kõikide linnavolikogu komisjonide koosseisu kuuluvad kõikide piirkondade esindajad.

Ridala volikogu liikmetest on muudatusettepanekuid teinud Merike Kallas, Toomas Schmidt, Lea Samarajev ja Toomas Vallimäe.

Merike Kallas teeb ettepaneku nimetada ühinenud omavalitsus Haapsalu vallaks. Kallase arvates peaks ühendvalla sümboolikana kasutama Haapsalu linna ühinemiseelset sümboolikat.

Lea Samarajevi ja Toomas Vallimäe arvates peaks ühinev omavalitsus kandma Ridala valla nime, vallasisese linn oleks Haapsalu. Ettepaneku tegid Samarajev ja Vallimäe ka Ridala valla järgmise aasta eelarvesse. Eelarvemuudatusena soovivad nad lisada 200 000 eurot Uuemõisa lasetaed-algkooli siseruumide remondiks.

„Ei saa nõustuda ajaloolise Ridala nime kadumisega,“ kirjutas Ridala vallavolikogu liige, eelmine vallavenem Toomas Schmidt. „Uus tekkiv omavalitsus peaks kandma Ridala valla nime, kusjuures vallasisene linn kannaks endiselt Haapsalu nime. Niisugusel juhul on lihtsam sõnastada piirkonniti edaspidist rahastamist.“

Kui uue omavalitsuse nimi oleks linn, siis tuleks Schmidti sõnul linnaosade kaupa deklareerida, missugused on lasteaiaõpetajate palgad ja millal nad ühtlustuvad linna territooriumil.

„Kui tegemist on Ridala vallaga, siis on lihtsam luua väljundit Haapsalu linnas ja vallas eraldi,“ kirjutas Schmidt.

„Kui „kõik on Ridala poole kaldu“, ei näe ridalalaste suuri võite kuskil,“ tõdes Schmidt. „Pigem tundub, et niisugune liitumine, kus omavalitsuste rahastamine pigem tulevikus väheneb, ei too õnne õuele ja jääb pigem õhtuseks õhinaks!“

