Ridala valijameheks sai liisu heitmisega Toomas Vallimäe

Urmas Lauri

Ridalast läheb presidenti valima volikogu liige Toomas Vallimäe, kes lubas valimiskogus esimeses voorus toetada Mart Helmet, teises voorus oleks tema eeliseks Marina Kaljurand.

Ridala volikogu liige esitas valijamehe kandidaadiks EKRE liikme Toomas Vallimäe.

Reimo Nebokat esitaks kandidaadiks volikogu esimehe Olev Peetrise.

“Mina arvan, et esimeses [valimiskogu] voorus presidenti ära ei valita, olulisim on, millise valiku teeb meie esindaja esimese ja teise vooru vahepeal,” lisas Reformierakonna peasekretär Nebokat.

Toomas Vallimäe ütles, et tema on konservatiiv. “Valin selle [EKRE esdimehe Mart Helme], välistaksin Kallase,” tutvustas Vallimäe oma võimalikku käitumist valimiskogus. “Marina Kaljuranna reedene otsus [astuda tagasi välisministri ametikohalt] on positiivne, võiks teda toetada.”

“Minu eelistus on Marina Kaljurand,” ütles Olev Peetris. “Ja nii on. Teine eelistus? Helme on välistatud, Reps on välistatud.”

Peetrise sõnul toetaks ta Kaljuranda. “Eestil on aeg naispresidendiks. Ta on vene rahvusest, mis suure tõenäosusega aitab siduda kaht kogukonda. Usun, et Kaljurand on suurem Eesti patrioot kui paljud eestlased ise ongi,” lausus Peetris.

Valijamehe valimine jäi häältega 7:7 viiki, mis tähendas, et vastavalt valijamehe valimise korrale selgus võitja liisuheitmisega.

Valimiskastist tõmbas valimiskomisjoni liige välja ümbriku, milles oli sedel Toomas Vallimäe nimega.