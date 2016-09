Oru koolipere teeb miljon sammu

Kristjan Kosk

Rahvusvaheline spordinädal algas Haapsalu põhikoolis kabeturniiriga. Foto: Arvo Tarmula

Tervet koolipere hõlmava spordinädala jooksul loodab Oru kool koguda võimalikult suure arvu samme.

„Miks mitte kokku saada terve miljon!” hõiskas Oru kooli huvijuht Liisa Pett. Oru kooliperesse kuulub umbes 150 inimest. „Arvesse lähevad kõik sammud, mis on tehtud esmaspäevast reedeni,” rääkis Pett.

Ta selgitas, et igal õpilasel ja õpetajal on eesmärk koguda päevas vähemalt 10 000 sammu.

Kõige enam liikunud õpilastele on ka auhind. Pett täpsustas, et liikumine on õpilase enda heaks ja need arvud on välja öeldud pelgalt motiveerimiseks. Kõige vähem sammunud õpilast häbiposti ei lööda, lubas huvijuht.

Pett rääkis, et koolipere on varemgi samme lugenud ja aktiivseimad on päevas kõndinud kuni 30 000 sammu. „Iseasi, kuidas algklasside õpilased liikuda jõuavad, kuid 10 000 tuleb põhikooli omadel päevaga kenasti täis,” teadis Pett. Kõik sammud registreerib sammulugeja või nutitelefon. Et koolinädalaga saada kokku miljon sammu, peab koolipere iga liige tegema päevas keskmiselt veidi üle 13 000 sammu.

Vahetunnil turniirid

Tegevusi, mis aitavad kooliperel märkamatult müstilise miljonini jõuda, jagub igasse koolipäeva. Vahetundide ajal peetakse kuni kümneminutilisi maahoki turniire ja vabaviskevõistlusi. Neljapäeval on klassidevaheline siseorienteerumine.

Tiheda programmi on õpilastele spordinädalaks koostanud ka Haapsalu põhikool. Kooli huvijuht Kristi Karm rääkis, et eesmärk on õpilastele pakkuda võimalikult palju mitmesuguseid liikumisvõimalusi. „Peaaegu kõik alad, mida Haapsalus harrastada saab, on esindatud,” ütles Karm.

Juba esmaspäeva hommikul käis põhikooli direktori kabineti ukse taga vilgas kabeturniir. Kooli 7.–9. klassid olid eelmisel nädalal isekeskis välja selgitanud neli osavamat, kes turniirile oma klassi esindama läksid. „Mul pole varem olnud au nii suure osalejaskonnaga kabeturniiri korraldada,” ütles turniiri kohtunik Kalev Randlaine. Turniiril osales 44 õpilast.

Kabeturniiri võitis 8.d klassi võistkond koosseisus Reio Ilau, Kermo Ilau, Jelizaveta Salihova ja Annabel Pindmaa.

Samal ajal kabeturniiriga osalesid esimesed klassid kooli aulas Gea Grigorjevi ja Triin Mändmetsa joogatunnis. 2.­–5. klass harjutas aga Vello Kuhi näpunäidete järgi tennisemängu. Põhikooli õpilastel on nädala jooksul võimalus osaleda ka ujumises, aeroobikas, korvpallis, Brasiilia ju-jutsus ja tantsutundides.

Parimad kannavad lippu

Läänemaa ühisgümnaasium avab spordinädala teisipäeval ja lõpetab tuleval kolmapäeval kooliolümpiamängudega. Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Leelo Paju selgitas, et õpilaste vahel korraldatakse plankimise võistlus, kus osalejad peavad võimalikult kaua olema toenglamangus küünarnukkidel. „Kaks paremat noormeest ja neidu kannavad kooliolümpial lippu,” teatas Paju. Peale selle võisteldakse ka hularõnga keerutamises ja naela pakku löömises. Koolipäevad algavad virgutusvõimlemisega.

Lihula gümnaasium tutvustab õpilastele spordinädalal neid kergejõustikualasid, mida tavaliselt kehalise kasvatuse tunnis ei harrastata. „Kui jooksud, kaugus- ja kõrgushüpe ning pallimängud on neile tuttavad, siis nüüd proovivad nad ka odaviset, kettaheidet ja tõkkejooksu,” ütles kooli kehalise kasvatuse õpetaja Kristi Kangur. Neljapäeval on Lihulas maastikumäng.

Noarootsi kool ja gümnaasium, kus mullu algas iga hommik joogaga, keskenduvad tänavu teistele aladele. „Loomulikult tuleb klassidevaheline võrkpalli- ja jalgpalliturniir,” ütles koolide kehalise kasvatuse õpetaja Kaili Leht. Ta lisas, et muudest aladest on kavas köievedu ja teatetriatlon. Seda, kuidas triatloni ujumisosa täpselt välja näeb, ei osanud Leht öelda. „Vesi on juba üpris külm, kuid karastav,” ütles ta. Noarootsi spordinädala lõpetab viktoriin.

Spordinädala üritusi korraldavad ka Metsküla algkool, Risti põhikool, Kõmsi lasteaed-algkool, Virtsu kool, Kullamaa keskkool, Ridala põhikool ja Haapsalu linna algkool. Spordinädalal osaleb tuhandeid koole üle Euroopa ja umbes 300 kooli üle kogu Eesti. Spordinädalat peetakse tänavu teist korda.