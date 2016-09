Karilaid: parvlaevasaaga vastutus lasub peaminister Taavi Rõivasel

Toimetanud Urmas Lauri



Parvlaev Leiger Türgi laevaehitustehases. Foto: TS Laevad

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Jaanus Karilaid sõnas eile pärast parlamendis toimunud parvlaevade teemalist arupärimist, et valitsuse suutmatus parvlaevahanke probleemidega varajases faasis tegeleda, näitab nende ebakompetentsust ning ükskõiksust saarte inimeste suhtes. Karilaid tunnustab minister Kristen Michalit, kes on tänaseks oma eelkäijate eksisamme tunnistanud, kuid lisab, et tegemist on siiski selgelt ebapiisava pingutusega, teatas Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja.

„Nüüdne vigade tunnistamine ning Leedolt asenduslaevade rentimine on hädakäik, milleni poleks majandus-ja kommunikatsiooniministeerium parvalaevahanget korraldades üldse jõudagi. Opositsioon hoiatas juba enam kui pool aasta tagasi, et on tõenäoline, et me vajame asenduslaevu, sest uued tellitud laevad ei jõua kohale. Toona seda tunnistada ei soovitud ja raiuti justkui rauda, et laevad jõuavad kohale. Nagu ikka, ignoreeriti ja lausa naeruvääristati opositsiooni hoiatusi. Täna on aga peale pikka hämamist ja valetamist selge, et opositsiooni kriitika oli adekvaatne. Eesti poliitikat eristab põhjamaisest poliitiliselt kultuurist see, et opositsiooni häält ei taheta kuulata. Opositsiooni kuulamine aitaks aga vältida taolisi rahvale kahjulikke otsuseid,“ rääkis Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid.

Karilaiu hinnangul on parvlaevade kaasus hea näide sellest, kuidas teerullipoliitika rakendamine ei too riigi jaoks positiivseid tulemusi. „Üsna kiirelt oli selge, et Vabariigi Valitsusel puudus parvlaevadega seoses plaan B. Tagasiminek Leedo parvlaevade juurde ei kuulunud kindlasti valitsuse esialgsete plaanide hulka.“

„Rahvas on väsinud sellest, et maksumaksja raha lennutatakse hoolimatult tuulde, kuid vigade eest ei vastuta keegi. Olen veendunud, et tänase segaduse eest vastutab peaminister isiklikult, kuna just Taavi Rõivase kabineti istungil 2014. aastal otsustati ära poliitiline suund minna parvlaevahankega edasi ilma, et oleks vahepeal ilmnenud vigu likvideeritud. Taavi Rõivasel on aeg vabastada peaministri ametikoht, ainult ministrite vangerdustega tänast valitsust ei päästa,“ lõpetas Jaanus Karilaid.