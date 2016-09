Haapsalu on nõus Ridala kasuks loobuma sajast tuhandest eurost

Urmas Lauri



Ridala volikogu. Foto: Urmas Lauri

Ridala volikogu esimees Olev Peetris teatas tänasel Ridala volikogu istungil, et Haapsalu linn oleks juhul, kui Ridala vald ühinemislepingu heaks kiidaks, nõus loobuma ühinemisega kaasnevast toetusest Ridala kasuks sajast tuhandest eurost.

“Linn käis välja veksli, nende huvi on nii suur, et nad on nõus loobuma sajast tuhandest,” kirjeldas Peetris ühinemisläbirääkimiste hetkeseisu. “Linnavolinikud on linnapea sõnul sellest päri.”

Olev Peetris soovis volikogult teada, milline on nende arvamus.

“Meid tahetakse ära osta!” protesteeris volikogu liige Valli Ender. “Kas me oleme prostituudid või!”

Ender selgitas: “Meid poleks keegi volikogusse valinud, kui oleksime öelnud, et läheme linna alla. Raivo [volikogu liige Raivo Õiglas] pakkus kakssada tuhat, et kui olete linnaga nõus, siis saate raha, muidu ei saa.”

Linnaga ühimemise vastaste arvates ei saa Haapsalu linnapea Urmas Suklese juttu uskuda, sest keegi ju ei tea, kes saab ühinenud omavalitsuse juhiks.

“See on ühinemisraha, see läheb [ühinemis]lepingusse kirja,” selgitas Peetris.

“Kui me nõus pole, pannakse meid sunniviisiliselt ikkagi linnaga kokku ja siis unistage Uuemõisa koolist ja muudest sellistest edasi,” lisas Raivo Õiglas.

Häältega 5 poolt neli vastu otsustas Ridala volikogu soostuda liitumislepingut täiendama punktiga, kus on kirjas, et Ridala saab ühinemisel selisest kavandatavast summast Haapsalu arvel sada tuhat eurot rohkem.

Ridala ja Haapsalu ühinemisel makstav ühinemistoetus on kokku u 1,6 miljonit eurot, mis makstakse ühendomavalitsusele aastatel 2017 kuni 2019. Esialgse kava kohaselt saaks Ridala sellest summast 450 000 eurot, Haapsalu linnale jääks 1 150 000 eurot. Kui Ridala Haapsalu plaaniga soostuks, jaguneks ühinemispreemia: Ridala 550 000 eurot ja Haapsalu 1050 000 eurot.

Volikogu arutab ühinemislepingut taas 28. septembril.