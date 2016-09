EKREsse kuulunud Martna valijamees pidi Kaljuranna toetamise pärast erakonnast lahkuma (4)

Läänemaa Martna valla valijamees Raimond Danilov (pildil) ärritas oma erakonda „vale” otsusega. Abikaasale presidendivalimiste valimiskogusse toetushääli koguv Helle-Moonika Helme tegi erakonnakaaslasele Kaljuranna toetamise pärast kurja kõne. Danilov jäi oma otsusele kindlaks, lahkus EKRE-st ja andis Kaljurannale toetusallkirja, kirjutas Eesti Päevaleht.

„Nii kui reedel teatasin oma valijatele-tutvusringkonnale, et toetan valijamehena presidendivalimistel Marina Kaljuranda, tuli õhtul Moonika Helmelt kuri kõne, et astugu ma siis erakonnast välja,” teatas asjade käigust imestunud Raimond Danilov, kes alles hiljuti alustas kohalikus omavalitsuses poliitikukarjääri. „Siis ma tegingi seda, samal õhtul astusin ühe hiire-klõpsuga erakonnast välja. Ja kui ma siis tegelikult ei olnud veel Marinale kandidaadiks esitamise toetusallkirja andnud, siis pärast seda andsingi,” kirjeldas Danilov. Ta vestles Kaljurannaga telefonitsi ja kinnitas, et andis nõusoleku anda talle üks allkiri vajalikust 21-st, et Kaljurand valimiskogus presidendikandidaadiks esitada.

"Ta enne rääkis kogu aeg, et muidugi toetab Helmet ja annab talle allkirja. Kui valijameheks sai, siis äkki teatas, et ei annagi,” kirjeldas Moonika Helme. „Ma helistasin ja ütlesin talle, et nii ei ole aus. Siis ta vastas, et ta ei olegi kunagi tegelikult EKRE-t toetanud. Seepeale ma ütlesingi, et oleks aus, kui sa välja astuksid,” kinnitas ta.