Detailplaneeringu algatamine

Haapsalu linnavalitsuse 7.9.2016 korraldusega nr 565 algatati Haapsalus Kalmistu tn 3a krundi detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritava maa-ala suurus on 14 519 m2. Algatatud detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine laohoonete, garaaži ja töökodade ehitamiseks tootmismaakrundile. Krundil asub üks garaaž.

Algatatud detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas Haapsalu üldplaneeringuga.

Kuna planeeringu algatamisega ei kavandata tegevusi, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes, samuti ei sisalda detailplaneeritav tegevus KeHJS § 6 lg 2 loetletud tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust, otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Haapsalu linnavalitsus