Allar Jõksi kampaaniaauto sattus ahelavariisse

Toimetanud Urmas Lauri

Allar Jõks avariikohal. Foto: kaader videolõigiust

Isamaa ja Res Publica Liidu endine peasekretär ja Jõksi kampaaniameeskonna liige Tiit Riisalo postitas sotsiaalmeediasse video täna hommikul Võhma kandis toimunud ahelavariist, kus osales ka presidendikandidaadi Allar Jõksi auto.

„Kampaaniarajal juhtub kahjuks ka ebameeldivaid asju,“ kirjutas Riisalo videolõigu juurde selgituseks ja lisas, et inimesed terved, tehnika sai kannatada. „Sõbrad olge liikluses tähelepanelikud!“ soovitas kampaaniajuht.

Postimehele selgitas Riisalo, et Allar Jõksi ja tema kampaanimeeskonna auto sõitis ühe postiauto taga, mis tahtis teha vasakpööret. „Postiauto juht ei saanud seda aga kohe teha ja me peatusime tema taga ning meie taga olev auto peatus samuti. Paraku ei saanud sellele järgnenud kaubikujuht õigel ajal pidurdatud ja nii sõitis ta tagant sisse meie taga olnud autole, mis omakorda sõitis meile tagant sisse,“ rääkis ta Postimehele, lisades, et roolis oli Allar Jõks ise.

Kuu aega tagasi põhjustas Paidesse Arvamusfestivalile kiirustanud presidendiks pürgiv EKRE esimees Mart Helme ahelavarii, kus osales viis autot. Ka tolles avariis ei saanud keegi viga, kuid Helme sõiduk sai kõvasti kannatada.