Üleskutse: aita leida Elmar Kitse kadunud teosed! (1)

Lemmi Kann

Üks Elmar Kitse teostest, "kalameestejutud", mille asukoht on teadmata. Foto: kunstimaja.ee

Kunstiajaloolane Peeter Talvistu korraldab novembris Tartu Kunstimajas näitust, mis proovib taastada samades ruumides viiskümmend aastat varem toimunud Elmar Kitse personaalnäitust. Kuna osade Kitse teoste asukoht on teadmata, palub Talvistu näituse kuraatorina abi nende leidmisel.

"See oli esimene kord, kui niivõrd suur komplekt, 105 teost valmis pea täielikult ühe sündmuse jaoks ja oli samas ka tõeliseks abstraktse kunsti läbimurdeks," ütles Talvistu viiekümne aasta taguse näituse kohta.

Kitse 1994. aasta kataloog ütles selle näituse kohta järgmist: "Seda väljapanekut võib nimetada moodsa kunsti manifestatsiooniks ning tippsündmuseks 1960ndatel aastatel."

"Erinevalt paljudest toonastest näitustest on mul küll kasutada teoste nimekiri ning suhteliselt palju näitusevaateid, kuid mitmete teoste praegune asukoht on olnud siiski juba aastakümneid teadmata. Seetõttu sooviksin nende leidmiseks paluda abi avalikkuselt," selgitas Talvistu ja lisas, et Kitse tööd on ilmselt üle Eesti mitmes kohas laiali ja igast viitest võib abi olla.

"Eeldatavasti omandati mitmed neist kohe peale Tartu näitust või sama näituse Tallinna versiooni 1967. aasta märtsis. Tänu fotodele on küll olemas mitmete kujutis, kuid siiski on paljude puhul keeruline ennustada, millist näituse nimekirjas olnud nime konkreetne taies kandis," ütles Talvistu.

"Kui olete näinud mõnda neist enda, oma vanemate, sugulaste või sõprade seinal, palun andke meile sellest teada ning aidake muuta näitus veelgi täiuslikumaks! Kuna kõigist fotosid pole, ootame informatsiooni ka teiste Kitse selle perioodi teoste kohta. Kui informatsiooniga kaasneb foto, on see eriti hea, kuid ka kõhklev sarnase maali pakkumine on teretulnud!" edastas Talvistu palve.

Info tuleks saata näituse kuraator Peeter Talvistule aadressil talvistu@gmail.com või telefonil 5650 7782.

Nimekirja ja fotosid Elmar Kitse teostest, mille kohta infot oodatakse, näeb siin.