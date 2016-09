Politsei otsib kodust lahkunud 16-aastast Yill-Stevenit

Eile, 11. septembril kella 21 ajal pöördusid politsei poole 16-aastase Yill-Steveni vanemad, kelle sõnul läks nende poeg kella 13 paiku õue ja rohkem temaga ühendust saada ei ole õnnestunud.

Kodust lahkudes noormees telefoni kaasa ei võtnud. Perekond proovis ise Yill-Stevenit leida, kuid tulemusi see ei andnud. Politsei alustas samal õhtul kadunud noormehe otsinguid.

Haapsalu politseijaoskonna patrulltalituse juhi Tarmo Tomsoni sõnul on kontrollitud erinevaid kohti, kus nooruk võiks viibida või kuhu suunduda, nii Lääne- kui ka Harjumaal. Kogutud informatsiooni põhjal on politseil alust arvata, et noormees liikus hääletades Harjumaale või on sinna veel teel.

Yill-Steven on heledate juustega ja umbes 140 cm pikk. Kodust lahkudes oli tal seljas kaitsevärvi jakk ning jalas mustad püksid. Politsei palub kõigil, kes omavad infot Yill-Steveni kohta, võtta ühendust numbril 112.