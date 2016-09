Nädalavahetus Läänemaal: peksmine ja vargus

Pühapäeval, 11. septembril kella 22 paiku löödi Kullamaa vallas korteris omavahelise tüli käigus 46-aastast naist ja 17-aastast noormeest. Kahtlustatavana peeti kinni 62-aastane mees.

Päev varem, 10. septembril kella 16 ajal avastati, et Haapsalus Jalaka tänaval on garaažiboksist varastatud akulaadija Wiltec.

Kahju on 325 eurot.