MTÜ Hanila Valla Toetusgrupp on Aasta hariduse sõbra nominent

Toimetas Lemmi Kann

Arno Peksar Foto: arhiiv

Haridus- ja Teadusministeerium avalikustas Aasta Õpetaja auhinnagala nominendid, kelle hulgast kuulutatakse 8. oktoobril Jõhvis välja tänavused laureaadid.

Aasta hariduse sõbra nominentideks on MTÜ Hanila Valla Toetusgrupp Läänemaalt, mille esindaja on Arno Peksar, ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, VAT Teater eesotsas haridustegevuste juhi Mari-Liis Velbergiga.

Teised nominendi on:

Aasta lasteaiaõpetaja nominendid on Silja Sarap Toila lasteaiast Naerumeri, Kristina Paštšenko ja Virve Lõhmus Pärnu Lasteaiast Trall ning Erika Rausberg Saku Lasteaiast Päikesekild.

Aasta klassijuhataja nominendid on Maidu Varik Kuressaare Gümnaasiumist, Tiiu Assafrei Narva Eesti Gümnaasiumist ja Rea Lillemets Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumist.

Aasta klassiõpetaja nominendid on Merle Lepik Salme Põhikoolist, Tiiu Vendel Pärnu Mai Koolist ja Maret Mesipuu Tallinna Hilariuse koolist.

Aasta põhikooliõpetaja nominendid on Inge Vahter Saaremaa Ühisgümnaasiumist, Helje Pukk Tallinna Lilleküla Gümnaasiumist ja Jaana Palmisto Simuna Koolist.

Aasta gümnaasiumiõpetaja nominendid on Ernst Marcus Hildebrandt Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Katrin Soika Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumist ja Toomas Reimann Tallinna Reaalkoolist.

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja nominendid on Jane Talvik Valgamaa Kutseõppekeskusest, Raiko Kaasik Rakvere Ametikoolist ja Katrin Kisand Tartu Kunstikoolist.

Aasta õppejõu nominendid on Eno Tõnisson Tartu Ülikoolist, Vlad Alex Vernygora Tallinna Tehnikaülikoolist ja Madis Liplap Tartu Kõrgem Kunstikoolist.

Aasta suunaja nominendid on Kersti Kesküla Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolist, Kristel Üksküla Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumist ja Põlva Ühisgümnaasiumis töötanud Airene Vaike Kumari, kes on praegu ametis Räpina Ühisgümnaasiumis.

Aasta õppeasutuse juhi nominendid on Heidi Uustalu Kiviõli I Keskkoolist, Liina Tamm Konguta Koolist ja Ott Ojaveer Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist.

Aasta haridusteo nominendid on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi koostööprojekt "Praktikult praktikule: õpetaja töövarjuna", Saaremaa Ühisgümnaasiumi Saaremaa 25. miniteatripäevad ja Küberkaitse õppesuuna avamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.

Ettevõtmine tipneb kuu aja pärast Jõhvis.

Ministeeriumi asekantsleri Mart Laidmetsa sõnul on väga rõõmustav, et üle Eesti märgatakse haridusmaastikul tegutsejaid ning suurt tunnustust on väärt kõik, keda kuu aja pärast Jõhvi peoõhtule ootame. 8. oktoobril toimub Jõhvi Kontserdimajas üleriigiline Aasta Õpetaja auhinnagala "Eestimaa õpib ja tänab".

Otseülekande laureaatide pidulikust tunnustamisest teeb Eesti Televisioon.

Aasta Õpetaja gala eesmärk on esile tõsta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kes panustavad noorte heasse käekäiku ja kelle töö on teistele eeskujuks. Tunnustuskonkursile said kandidaate esitada kõik soovijad, kokku tehti seda enam kui 900 korral. Parimatest parimate väljaselgitamiseks tegid tööd maakondlikud komisjonid, kõrghariduse komisjon ja seejärel üleriigiline komisjon, kuhu kuulusid haridusega seotud organisatsioonide esindajad.

Galal tunnustakse lisaks eeltoodud kategooriate võitjatele ka õppureid ja nende juhendajaid, kes esindasid möödunud õppeaastal Eestit edukalt rahvusvahelistel võistlustel.

Tunnustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium, sihtasutus Innove ning Eesti Haridustöötajate Liit.