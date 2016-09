Monster Music: järgmiste Itaalia veinipäevade peaesineja on Toto Cutugno hea sõber

Lemmi Kann

Toto Cutugno. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu Itaalia veinipeo peaesineja, kuulsa Itaalia lembelauliku Toto Cutugno kontserdist sai valmis videoversioon, teatas kontserdi korraldaja Monster Music. Lisaks on teada, et järgmise aasta peaesineja on Cutugno hea ja sama kuulus sõber.

"Haapsalu Itaalia kultuuri- ja veinipäevadel esinenud maestro Toto Cutugno tõi lossihoovi muusikat nautima ligi kümme tuhat inimest. Nii suurt publikuhuvi polnud Haapsalu lossihoov juba kümme aastat näinud," ütles Siim Sups Monster Music'ust.

Emotsiooniderohkest kontserdist valmis nüüd meenutusi täis kontserdivideo. Üle kahe tunni kestnud kontserdi jooksul esitas maestro kõiki oma armastatud laule, teiste seas kõlasid "L´italiano", "Serenata", “Solo Noi” ja “Donna, Donna Mia”.

Vaata Toto Cutugno kontsertvideot siit.

Itaalia sööki, veine ja suurepärast muusikat saab Haapsalu lossihoovis nautida ka tuleval aastal.

"Oleme saavutanud kokkuleppe kuulsa Itaalia artistiga, kelle laulud on meid saatnud aastakümneid, ja kes tuleb Haapsallu oma hea sõbra Toto Cutugno soovitusel," andis Sups väikse vihje.

Tuleva aasta kõige romantilisem õhtu leiab aset 3. juunil 2017.

Artist, kes kontserdil publiku ette astub, selgub peatselt.

Toto Cutugno esines Haapsalus Itaalia kultuuri- ja veinipäevadel tänavu suvel 4. juunil.