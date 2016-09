Kirblas läks piimaauto ümber

Urmas Lauri, Lemmi Kann

Läänemaal Lihula vallas Kirblas Virtsu-Risti manateel läks esmaspäeva hommikul ümber piimaveoki järelkäruna veetud tsistern.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais ütles, et teade päästekeskusesse kell 10.20.

„Teatati, et piimaveoki järelhaagis on külili sõiduteel. Kui päästjad kohale jõudsid, selgus, et selle tagajärjel on tsistern osaliselt purunenud ja osa piima välja voolanud. Päästjad hakkasid piima järelhaagise tsisternist ümber pumpama piimaveoki tsisterni. Praeguseks on järelhaagise kahest sektsioonist on piim juba välja pumbatud ja praegu tegeletakse kolmanda sektsiooni ümber pumpamisega,“ selgitas Kais.

Esialgsetel andmetel on piimaveoki juht viga ei saanud. Õnnetuse asjaolusid hakkab välja selgitama politsei.

Liiklus õnnetuskohas on praegu häiritud, kohal on ka politsei, kes reguleerib liiklust. Kais lisas, et juba on välja kutsutud ka puksiirauto, mis aitaks ümber läinud tsisterni püsti tõmmata.

"Sellel teelõigul liiklejad peaksid arvestama, et nende sõit võib ajaliselt pikemaks venida, kuni tsistern on teelt eemaldatud," hoiatas Kais.

Piimaveokil olid Läti numbrimärgid, ilmselt vedas se Kirbla farmi lehmade piima Leedu piimatööstusse.

Fotod: Urmas Lauri