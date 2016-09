Keskkonnaministeerium plaanib ulukifarmide kaotamist

BNS

Marko Pomerants. Foto: Arvo Tarmula

Keskkonnaministeerium saatis ministeeriumitele ja huvigruppidele arvamuse avaldamiseks looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse, kus tehakse ettepanekud kaotada ulukifarmid ja lihtsustada asjaajamist.

"Täna on ulukifarmide peamiseks probleemiks Eesti territooriumi loodusmaastike aiaga piiratud aladeks jagamine ja sellega metsloomade liikumisteede piiramine," ütles keskkonnaminister Marko Pomerants ministeeriumi pressiesindaja teatel.

"Tarastamispraktika laiem levik oleks juba väga oluliseks ohuks Eesti liigirikkusele. Küsimus on ka selles, millist jahindusmudelit me omaks peame – tänaseni oleme järginud pigem Põhjamaadele omast jahikuvandit: ulukite küttimist vabas, metsikus looduses. Ka meie jahiseadus sedastab, et jahimaa on uluki vabaks olemasoluks olev ja jahipiirkonnaks sobiv ala. Sellele vastandub Kesk-Euroopa oma ohtrate ulukiaedadega, kus on lihtne endale sobiv trofeeloom küttida,“ sõnas minister.

Seaduse uuenduste oluliseks põhimõtteks on ka tegeleda murekohtade ennetamise, mitte tagajärgedega. „Muuhulgas tahame, et maaomanikul oleks võimalik saada oma maal leiduvatest ja potentsiaalselt piiranguid tekitavatest loodusväärtustest parem ülevaade kui seni. Plaanis on suurendada ka kaitsealuste loomade tekitatud kahju ennetuseks tehtud kulutuste piirmäära,“ ütles Pomerants.

Pärast ministeeriumite ja huvigruppide tagasisidet alustab keskkonnaministeerium looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu koostamist. Uuenenud seadus on kavandatud jõustuma 2017. aasta kevadel.

"Kuulutasin 2016. aasta looduskaitse ja inimeste teineteisele lähendamise aastaks. Looduskaitseseaduse muudatusega tahame tuua looduskaitse inimesele lähemale, muutes reeglid selgemaks ja andmed paremini kättesaadavaks. See kõik võimaldab kaitsta loodust viisil, mis hoiab head tasakaalu inimese ja looduse vajaduste vahel," sõnas Pomerants.