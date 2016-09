Jürgen Ligi välisministriks, Maris Lauri haridust suunama

Toimetanud Andrus Karnau

Reede oma viimaseks tööpäevaks välisministrina kuulutanud Marina Kaljuranna asemele tõuseb suure tõenäosusega senine haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ning haridusministriks saab endine rahandusminister Maris Lauri, kirjutas Postimees.

Täna koguneb Reformierakonna juhatus, kes peab peaminister Taavi Rõivase esitatud kandidaatidega nõustuma.

ütles Rõivas, et on välisministri ametikohale kaalunud mitut varianti. «Tuleb leida see lahendus, mis on antud hetkel kõige parem ja ma usun, et mul on see nägemus olemas,» ütles Rõivas.

«Selles protsessis on roll nii erakonna juhatusel kui ka presidendil, lisaks on väga palju muid detaile. Sedavõrd olulist otsust ei saa üleöö teha.”

Ligi võtab olukorda talle omaselt – rahuga. «Ma olen haridus- ja teadusminister seni, kuni saatus seda võimaldab ja teen seda tööd täie rinnaga,» ütles Ligi.

Ta ei soovinud rääkida uue välisministri nimest, kuid ütles, et diplomaadi asemel võiks välisministeeriumi siiski juhtida poliitik. «Hea diplomaat ei lisaks midagi, headest diplomaatidest välisministeeriumis puudust ei ole, » oli Ligi veendunud.

Kui Maris Lauri saab ministriks ja lahkub riigikogust, siis tema esimene asendusliige on Rait Maruste, kes juhtis eelmises koosseisus põhiseaduskomisjoni.