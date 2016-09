Galerii: põllumehed katsid Toompea esise nimeliste piimapudelitega, igaüks neist tähistas hukatud lehma (1)

Põllumehed korraldasid täna pärastlõunal Toompeal aktsiooni „(M)ärkamine!“, et näidata, millised on põllumajandussektori pikale veninud kriisi tagajärjed Eesti toidulauale ja maapiirkondadele.

Aktsiooni käigus kingiti riigikogule Trooja lehm, mille seest parlamendi liikmed leiavad 101 pakki täiesti ohutut kauasäilivat Poola piima. Lossi platsile viidi ka 10 000 liitrit värsket ja head kodumaist pudelitesse villitud piima, mida põllumehed päevast päeva eestimaalaste toidulauale toodavad. Iga pudeli peal on lehma nimi, must rist ja surma daatum.

"Iga pudel meenutagu meile neid Euroopa tippu kuuluvaid lehmi, kes on viimase kahe aasta jooksul ebasoodsa majanduskliima tõttu rännanud piiri taha või tapamajja. See pole pelgalt statistika – karjast välja langevad loomad viivad endaga kaasa ka paljud töökohad maapiirkondades,“ selgitas Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Vahur Tõnissoo.

„10 000 lehma vähem tähendab, et igal aastal jääb meil tootmata sama palju piima, kui eestimaalased joogipiimana aastas ära tarbivad. Paljud põllumehed on olnud sunnitud oma lehmad müüma Poola, kus meie tippklassi lehmadel on täna eluks paremad väljavaated. Need on justkui Trooja lehmad, kelle piimast valminud tooted on juba jõudnud ja jõuavad meie toidukaupluste lettidele. Tunnistame ausalt, et senised arengud Eesti piimakarja- ja seakasvatuses on selgeks ohuks nii meie toidulauale kui maapiirkondadele,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

Põllumeeste hinnangul on viimane aeg ärgata ja märgata, mis on juhtunud ja juhtumas Eesti põllumajanduses ning maaelus.

